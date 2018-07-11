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Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon
İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Adnan Oktar'ın da İstanbul'da gözaltına alındığı belirtiliyor
Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 235 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
Adnan Oktar da, İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Oktar ve korumalarının polise direndikleri de gelen bilgiler arasında. Ayrıca, Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV de operasyon düzenlenen yerler arasında.
1999 yılında da, Devlet Güvenlik Mahkemeleri döneminde, 2 bin polis Adnan Oktar'ın İstanbul Silivri'deki çiftliğini basmış ve Oktar ile birlikte 75 müridi gözaltına alınmıştı.
2 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğan Adnan Oktar, babasını küçük yaşta kaybetti.
İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, ortaokulu İstanbul Cebeci'de, liseyi de yine İstanbul Kurtuluş'ta okuyan Oktar, lise öğreniminden sonra 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne devam etti. Oktar bu okulu da yarım bıraktı.
Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla birçok kitap yazan Oktar, ateizm, Darwinizm ve siyonizm karşıtı görüşleriyle biliniyor. Oktar, "kedicikler" olarak bilinen kadınlarla sık sık gündeme geliyor.
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