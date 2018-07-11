Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 235 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.

Adnan Oktar da, İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Oktar ve korumalarının polise direndikleri de gelen bilgiler arasında. Ayrıca, Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV de operasyon düzenlenen yerler arasında.



Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar oldukça geniş. Bunlar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma... En dikkat çeken suçlama ise siyasi ve askeri casusluk.



Polis, daha önce de Adnan Oktar ve müritleri denen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti. Bunlardan en yenisi, Avusturyalı bir babanın bu yılın ocak ayında İstanbul'a gelerek 19 ve 17 yaşındaki kızlarını Oktar'ın televizyon programında gördüğünü belirtmesiyle savcılığa başvurması ve yürütülen operasyondu.

1999 yılında da, Devlet Güvenlik Mahkemeleri döneminde, 2 bin polis Adnan Oktar'ın İstanbul Silivri'deki çiftliğini basmış ve Oktar ile birlikte 75 müridi gözaltına alınmıştı.



ADNAN OKTAR KİMDİR?

2 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğan Adnan Oktar, babasını küçük yaşta kaybetti.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, ortaokulu İstanbul Cebeci'de, liseyi de yine İstanbul Kurtuluş'ta okuyan Oktar, lise öğreniminden sonra 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne devam etti. Oktar bu okulu da yarım bıraktı.

Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla birçok kitap yazan Oktar, ateizm, Darwinizm ve siyonizm karşıtı görüşleriyle biliniyor. Oktar, "kedicikler" olarak bilinen kadınlarla sık sık gündeme geliyor.