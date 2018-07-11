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Önce kurtardı sonra sırtında taşıdı
Adıyaman'da, binanın çatısına çıkan ve intihar etmek isteyen genci polis önce kurtardı, ardından yürüme güçlüğü yaşadığı için sırtında taşıdı
Olay, akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi.
Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısına çıkan Emrullah Gyi (16) görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından binanın önünde önlem alındı.
Polis, çatı katına çıkarak yaklaşık yarım saat süren konuşma sonunda genci ikna etti. İkna edilen Emrullah G., daha sonra yürümekte zorlanınca sivil polis memuru Mehmet Gökdemir tarafından sırtına alınarak 4 katlı binadan aşağı indirilerek hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sırtında Emrullah Gyi taşıdığını gören kalabalık polisi alkışladı.
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