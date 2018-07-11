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Bizans mirası köstebek yuvasına döndü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bin 600 yıllık Bizans Sarayı Bukoleon, definecilerin hedefi haline geldi. Çatladıkapı'daki tarihi yapı, köstebek yuvasına döndü ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi
11 Temmuz 2018 09:04
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Bizans mirası köstebek yuvasına döndü

İstanbul Çatladıkapı'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bizans Sarayı Bukoleon, kaçak kazı yapan define avcılarının yeni hedefi oldu. Saray içinde ve çevresinde kazı yapan defineciler, yıllardır kaderine terk edilen bin 600 yıllık yapıyı köstebek yuvasına çevirdi.

Son dönemde artan izinsiz kazlardan endişe duyan semt sakinlerinin geçen hafta fark ettiği birkaç defineciyle ortaya çıkan olayda ayrıca kalıntıların çevresinde çok sayıda madde bağımlılarının yaşadığına da dikkat çekildi. Yaklaşık 20 yıldır saray kalıntılarının hemen yanı başındaki evde oturan Cesur Tecimen, "Geçen bir gelip baktık her tarafı kazmışlar.

Yine belediyeye söyledik yine bir şey yapmadılar. Şuralara en azından bir tel örgü çekilseydi. Kendi imkanlarımızla burayı madde bağımlılarından korumak için kapatmaya çalıştık. Her gün tinerciler geliyor. Madde kullananlar hep burada. Buraya sahip çıkılmasını istiyoruz ama kimse gelip ilgilenmiyor" dedi. Bizans İmparatoru 2'nci Theodosios tarafından yaptırılan Bukoleon Sarayı'nın kalıntıları arasında yaşayan bir vatandaş da "Şu anda burada 3-4 kişi yaşıyor.

Ama sürekli birileri gidip geliyor buraya. Buradaki tahribatla ilgili bizim alakamız yok. Geldiğimiz günden buyana bir şey görmedik. Gelen giden çok insan var. Burada ateş yakıp mangal yakıyorlar, alkol içiyorlar. Alt katta başka bir adam kalıyordu.

Çok alkol içiyordu. Bir de içeri çöplüğe dönmüş diyorlardı. Daha sonra belediye ekipleri geldi. O şahsı çıkartıp, alt kattaki girişleri kapattı" diye konuştu. Tarihi yapının başına gelenler bunlarla da sınırlı değil. Uzun bir süre bakımsız kalan sarayın sütun ve sütun başlığı gibi kalıntıları çevreye gelişigüzel saçılmış durumda.

Özellikle evsizlerin kış aylarında sığındığı sarayın kapalı bölümünün girişi saç levha ile kapatılmış. Ancak, bu işlem yapılırken saç levha kalıntıların üzerine 10 - 15 santimlik demir çubuklarla tutturulmuş. Normalde çivi bile çakılması yasak olan tarihi tescilli yapının dört bir yanında benzer işlemleri görmek mümkün.
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