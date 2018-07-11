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Erdoğan, atamalar için YAŞ'ı beklemedi

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı için Genelkurmay Başkanlığı'ndan ayrılan Hulusi Akar'ın yerine Org. Yaşar Güler'i atamak için bu ay sonunda yapılacak YAŞ'ı beklemedi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Org. Ümit Dündar getirildi. YAŞ'ın da bu yıl toplanmayacağı ve terfi ile atamaların Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacağı belirtiliyor
11 Temmuz 2018 09:09
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Erdoğan, atamalar için YAŞ'ı beklemedi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Milli Savunma Bakanlığı'na atanan Orgeneral Hulusi Akar, dün TBMM'de yemin ederek yeni görevine başladı. Normalde Genelkurmay Başkanlığı'nda 4 yıl görev yapması beklenen Orgeneral Akar görevinden bir yıl erken ayrılmış oldu. Genelkurmay Başkanlığı görevinden ayrılan Akar, orgenerallik rütbesinden ise henüz emekli olmadı. Akar'ın orgenerallik rütbesiyle ilgili konu ise kararnameyle veya kendisinin emekli olmasıyla birlikte belli olacak.

KOMUTA KADEMESİNE ERKEN ATAMA

Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na atanması ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan komuta kademesine de atama gerçekleştirdi. Yüksek Askeri Şura beklenmeksizin yeni komuta da belirlenmiş oldu. Orgeneral Akar'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na, askeri teamüller gereği en güçlü aday olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler getirildi. Ancak 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapamayacak. 64 yaşında bulunan Güler'in, aksi bir gelişme olmaması halinde, yaş haddinin dolacağı (67 yaş) 2021'e kadar 3 yıl bu görevi yürütmesi bekleniyor.

EMEKLİLİK BEKLERKEN KARA KUVVETLERİ'NE

Güler'den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar atandı. Geçen yılki Yüksek Askeri Şura toplantısında orgenerallikte bekleme süresi bir yıl uzatılan Dündar, bu yıl emeklilik bekliyordu. Org. Ümit Dündar, 15 Temmuz gecesi, Genelkurmay Başkanı rehin tutulduğu süre boyunca Genelkurmay Başkanlığı görevine vekalet etmiş, darbeye karşı harekatlar devam ettiği sırada TSK'ya komuta etmişti. Orgeneral Dündar, 2 yıl süresince Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapacak. Orgeneral Güler'in 3 yıllık görev süresi göz önünde bulunduğunda, aksi bir gelişme yaşanmaması halinde, Dündar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2020'de emekli olması bekleniyor.

GÜRAK ORGENERALLİĞE TERFİ BEKLİYOR

Orgeneral Dündar'dan boşalan Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevine ise korgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak atandı. Genelkurmay 2. Başkanlığı görevi bir süreliğine tenzili rütbeye uğramış oldu. Korgeneral Gürak, bu yıl orgeneralliğe terfi bekleyen korgeneraller arasında bulunuyordu. Dünkü atamayla birlikte Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Gürak'ın orgeneralliğe terfisine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sene YAŞ yok

Son düzenlemelerle albayların ve general ve amirallerin atamalarının Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı hüküm altına alındı. 703 sayılı KHK ile Yüksek Askeri Şura Kanunu yürürlükten kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle birlikte de teğmen-albay ve general/amiral atamaları ve emekliliklerinde Cumhurbaşkanı tam yetkili kılındı. Bu düzenlemeler ışığında bu yıl Yüksek Askeri Şura'nın toplanıp toplanmayacağı da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde çalışmaların tamamlandığı terfi ve atamaları Yüksek Askeri Şura'nın temmuz ayı sonunda toplanması bekleniyordu.

Temel terfi bekliyor

Korgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra bu yıl orgenerallik terfi sırasında bulunan diğer korgeneraller Mehmet Daysal, Şeref Öngay, Uğur Tarçın ve İsmail Metin Temel. Bu doğrultuda Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile Irak kuzeyindeki operasyonları yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel, bu yıl orgeneralliğe ilk sıradan terfi ettirilmesi beklenen en güçlü aday. Korgeneral Temel, iki yıldır orgeneral rütbesindeki ordu komutanlığı görevini yürütüyor. Yine NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlık Kolordusu olarak görev yapan 3. Kolordu'nun Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal da orgeneralliğe terfisi beklenen isimler arasında.

ORG. RECEP'İN SÜRESİ DOLUYOR

Org. Ümit Dündar dışında bu yıl Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in de rütbesinde 4 yıllık bekleme süresi doluyor. Org. Recep, rütbe bekleme süresi uzatılmadığı taktirde bu yıl emekli edilecek. Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na atanmasıyla birlikte bu yıl TSK'da en az 3 veya 4 yeni orgeneral terfisi bekleniyor.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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