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Ankara'da bürokrasinin plakaları değişiyor
Yeni sisteme geçişin ardından Ankara'daki bürokrasinin plaka sıralaması da sil baştan değişiyor. Başbakanlığın kaldırılmasıyla birlikte 2 numaralı plakanın kime verileceği merak edilirken Diyanet'in 53. sıradaki numarası üst sıralara kaydırılacak
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle devletin protokol listesinde de yeni düzenleme yapılacak.
1 numara Meclis Başkanı'na 2 numara Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na verilebilir
Başbakanlık kurumunun kalkması ve yeni yönetim şeması çerçevesinde önceliklerin değişmesi nedeniyle protokol listesi, yeniden şekillendirilecek. Milliyet'in haberine göre; Resmi devlet protokolüne göre; en tepedeki isim olan cumhurbaşkanının protokol nosu bulunmuyor. Listede 1. sırada yer alan Meclis Başkanı'nın yerini koruması bekleniyor. 2. sırada yer alan Başbakan'ın yerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konulup konulmayacağı merak konusu oldu.
Diyanet üst sıraya
Protokolde, Genelkurmay Başkanı'nın yerinin değişitirilmesi ihtimali yüksek bulunuyor. 53. sırada bulunan Diyanet İşleri Başkanı'nın protokoldeki yerinin de üst sıraya çıkarılması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de yeni protokol listesinin belirlenmesinden sonra kırmızı plakalar ile telsiz kod sisteminde protokol üyelerine verilecek numaraları yeniden düzenleyecek. Böylece protokol üyelerinin kırmızı plakaları da değişmiş olacak.
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