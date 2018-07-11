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TSK'dan operasyon! 28 bölge imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatInda terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait 28 hedef imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edildi.
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