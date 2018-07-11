|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
CHP Grubu, TBMM Başkanlığı için Erdoğan Toprak isminde karar kıldı. Toprak'ın başvurusu bugün Meclis Genel Sekreterliği'ne yapılacak. İlk 2 turda 401 oy alan Meclis Başkanı adayı seçimi kazanacak. 401'e ulaşılamaz ise 3'üncü turda salt çoğunluk yeterli olacak
TBMM Başkanlık seçimi için CHP'nin adayı da belli oldu. Partideki istişareler sonucunda Erdoğan Toprak ismi üzerinde uzlaşıya varıldı.
Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; CHP heyeti bugün adayının başvurusu için Meclis Genel Sekreterliği'ne gidecek.
Meclis'teki oylamanın ilk 2 turunda 401 oya ulaşan olmazsa seçim 3'üncü tura kalacak. 3'üncü turda salt çoğunluk yeterli olacak.
Bu haber 9,118 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI