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3 ilde ortak operasyon: 18 terörist öldürüldü
Emniyet ve jandarmanın ortak operasyonu ile Osmaniye'de 11, Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta 4 olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi
Emniyet ve jandarmanın ortak operasyonu ile Osmaniye'de 11, Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta 4 olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet istihbarat ve Jandarma ekiplerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları kapsamında Osmaniye'de Amanos Dağlarında 11, Diyarbakır'da 3, Şırnak'ta ise 4 olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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