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Soma faciası davasında karar
Manisa'nın Soma ilçesinde 4 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada karar açıklanıyor. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezas verildi. Duruşmada diğer sanıklarla ilgili kararların açıklanmasına devam ediliyor
Pazartesi günü açıklanması beklenen karar, bir üye hakiminin rahatsızlanması nedeniyle bugüne ertelenmişti.
Türkiye, bundan 4 yıl önce ülke tarihinin en büyük maden faciasını yaşadı.
Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Holding'e bağlı Soma Kömürler İşletmeleri'ne ait maden ocağında 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangın nedeniyle 420 metre derinlikte bulunan, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu. Bu sırada madende bulunan 800'e yakın işçi mahsur kaldı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, facianın birinci yıl dönümüne iki ay kala 2 Mart 2015'te mahkeme tarafından kabul edildi.
Davanın ilk duruşması 13 Nisan 2015'te Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Tutuksuz 38 zanlı için de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2-15 yıl hapis istendi. Ancak bu kişilerden 25'inin cezalarının, "kusur" durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi.
Geçen yıl tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Daha sonra ise vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy.
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Mehmet Ali Günay Çelik, Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.
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