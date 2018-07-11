1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soma faciası davasında karar

Manisa'nın Soma ilçesinde 4 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada karar açıklanıyor. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezas verildi. Duruşmada diğer sanıklarla ilgili kararların açıklanmasına devam ediliyor
11 Temmuz 2018 09:54
Yazdır
Soma faciası davasında karar

Pazartesi günü açıklanması beklenen karar, bir üye hakiminin rahatsızlanması nedeniyle bugüne ertelenmişti.


Bu duruma tepki gösteren madenci yakınları ve avukatlar, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önünde nöbete başladı.


Sivil toplum kuruluşu üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Kani Beko, Bekir Başevligen, Vehbi Bakırlıoğlu, HDP'li milletvekilleri Ahmet Şık, Serpil Kemalbay ve Oya Ersoy da madenci ailelerine destek verdi

Türkiye, bundan 4 yıl önce ülke tarihinin en büyük maden faciasını yaşadı.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Holding'e bağlı Soma Kömürler İşletmeleri'ne ait maden ocağında 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 420 metre derinlikte bulunan, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu. Bu sırada madende bulunan 800'e yakın işçi mahsur kaldı.


Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye giden ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmaları 96 saat sürdü. Ancak tüm çabalara rağmen yer altından art arda kara haberler geldi.


Faciada 301 madenci hayatını kaybederken, 486 işçi ise yaraladı. 162 işçi de madenden sağ olarak kurtarıldı.


432 çocuğun yetim kaldığı facia nedeniyle üç gün yas ilan edildi.


Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.


Facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, facianın birinci yıl dönümüne iki ay kala 2 Mart 2015'te mahkeme tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 13 Nisan 2015'te Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.


İddianamede; tutuklu 8 kişi için "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20- 25 yıl, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 162 kez 2- 6 yıl hapis cezası istendi.

Tutuksuz 38 zanlı için de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2-15 yıl hapis istendi. Ancak bu kişilerden 25'inin cezalarının, "kusur" durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi.

Geçen yıl tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Daha sonra ise vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik adli kontrol şartıyla tahliye edildi.


Son bilirkişi raporundaki suçlamalardan dolayı Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek"ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve bu dosya ile birleştirildi. Davada 46 olan sanık sayısı da 51'e yükseldi.


Davada tutuklu bulunan sanıkların isimleri şöyle:

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy.


Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle:

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Mehmet Ali Günay Çelik, Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12,054 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ezhel'e 'uyuşturucuyu özendirme' suçundan yeni dava
11 Temmuz 2018 14:44		 Düzce'de köpeğin yüzünü kimyasal madde ile yaktılar
11 Temmuz 2018 14:19
Polis Akademisi sorularının sızdırılmasına davasında bir sanığa tahliye
11 Temmuz 2018 13:48		 Park halindeki otomobilin lastikleri çalındı
11 Temmuz 2018 13:44
Bilecik'te kaybolan genç ölü bulundu
11 Temmuz 2018 12:50		 İnfaz koruma memurunun kullandığı otomobil apartmanın bahçesine uçtu
11 Temmuz 2018 12:25
Türk bayrağını direğiyle birlikte çaldı
11 Temmuz 2018 12:04		 Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
11 Temmuz 2018 11:51
Adana'da cezaevi firarisi hırsızlık yaparken yakalandı
11 Temmuz 2018 11:01		 Mersin'de hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
11 Temmuz 2018 08:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon
Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi
ODTÜ'deki pankart soruşturmasında öğrenciler tutuklandı
Adnan Oktar'ın şirketilerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabah kahvesi 2
inceldiği yerden kopsun 3
2018-2019 sezonu fikstür çekimi 5
tut ki 2
Sessizliğin anarşisi 4
etstur şirketinin sahibinin kültür ve turizm bakanı olması 1
Cristiano Ronaldo 3
cirit atmak 1
batuhan karadeniz 1
avokado 3
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akharım Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dedefakılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gelibolu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi 188 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam