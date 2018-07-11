Soma faciası davasında karar

Pazartesi günü açıklanması beklenen karar, bir üye hakiminin rahatsızlanması nedeniyle bugüne ertelenmişti.



Bu duruma tepki gösteren madenci yakınları ve avukatlar, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi önünde nöbete başladı.



Sivil toplum kuruluşu üyeleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Kani Beko, Bekir Başevligen, Vehbi Bakırlıoğlu, HDP'li milletvekilleri Ahmet Şık, Serpil Kemalbay ve Oya Ersoy da madenci ailelerine destek verdi

Türkiye, bundan 4 yıl önce ülke tarihinin en büyük maden faciasını yaşadı.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Holding'e bağlı Soma Kömürler İşletmeleri'ne ait maden ocağında 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 420 metre derinlikte bulunan, 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu. Bu sırada madende bulunan 800'e yakın işçi mahsur kaldı.



Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye giden ekiplerin başlattığı kurtarma çalışmaları 96 saat sürdü. Ancak tüm çabalara rağmen yer altından art arda kara haberler geldi.



Faciada 301 madenci hayatını kaybederken, 486 işçi ise yaraladı. 162 işçi de madenden sağ olarak kurtarıldı.



432 çocuğun yetim kaldığı facia nedeniyle üç gün yas ilan edildi.



Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.



Facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, facianın birinci yıl dönümüne iki ay kala 2 Mart 2015'te mahkeme tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 13 Nisan 2015'te Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



İddianamede; tutuklu 8 kişi için "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20- 25 yıl, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 162 kez 2- 6 yıl hapis cezası istendi.

Tutuksuz 38 zanlı için de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2-15 yıl hapis istendi. Ancak bu kişilerden 25'inin cezalarının, "kusur" durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi.

Geçen yıl tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Daha sonra ise vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



Son bilirkişi raporundaki suçlamalardan dolayı Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek"ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve bu dosya ile birleştirildi. Davada 46 olan sanık sayısı da 51'e yükseldi.



Davada tutuklu bulunan sanıkların isimleri şöyle:

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy.



Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle:

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Mehmet Ali Günay Çelik, Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.