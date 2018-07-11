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Meteoroloji'den Marmara için sağanak yağış uyarısı
Marmara Bölgesi'nin genelinin aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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