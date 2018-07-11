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PAEM, 500 komiser yardımcısı adayı alacak
Emniyet Mensuplarına Yönelik 2018 Yılı 4. Dönem Özel Harekat İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru
Emniyet Mensuplarına Yönelik 2018 Yılı 4. Dönem Özel Harekat İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM)2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Özel Harekat Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında fiilen görev yapan Özel Harekat branşlı emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları) arasından 500 erkek memurun ilk derece amirlik eğitimine (komiser yardımcısı adayı) alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin olarak ön başvurular 21-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Personel
Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılmıştır.
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında "Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür..." hükmü mevcuttur.
Yazılı Sınav, 25 Temmuz 2018 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10.00'da Polis Akademisi
Başkanlığı Gölbaşı Kampüsü'nde yapılacaktır.
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