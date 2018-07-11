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Bilecik'te kaybolan genç ölü bulundu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 7 Temmuz'da kaybolan 19 yaşındaki genç ölü bulundu
İbrahim Enez Karabulut (19), Çarşı Mahallesi'nde dedesine ait eski evin bahçesindeki ağılda ölü bulundu.
Güvenlik güçleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Karabulut'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Arkadaşlarından ayrıldığı 7 Temmuz Cumartesi gecesinden sonra kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki İbrahim Enez Karabulut, ailesinin durumu bildirmesinin ardından AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından aranıyordu.
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