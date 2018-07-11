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YÖK- Yabancı dil eğitimi bursunun detayları belli oldu

Yükseköğretim Kurumları tarafından akademisyenlere sağlanacak yabancı dil eğitimi desteği ile ilgili usul ve esaslar belli oldu.
11 Temmuz 2018 12:42
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YÖK- Yabancı dil eğitimi bursunun detayları belli oldu

Hatırlanacağı üzere, Yükseköğretim Kurulu doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve Dr. öğretim üyelerinin yabancı eğitimini desteklemek amacıyla "YÖK - Yabancı Dil Eğitimi Bursu" verileceğini 03 Temmuz 2018 tarihinde duyurmuştu.

Söz konusu bursun detayları "Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Desteklenmesi Amacıyla Burs Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın üniversitelerle paylaşılması ile birlikte belli oldu.

Buna göre söz konusu burs programından 2018 yılı için faydalandırılabilecek öğretim elemanı sayısı 400 olarak belirlenmiş olup, program kapsamında her üniversite için bu yıla dair kontenjanlar üniversitelere bildirilmiştir.

BAŞVURU KOŞULLAR NELER OLDU ?

1- T.C vatandaşı olmak,

2- Doktora derecesine sahip olmak,

3- Bir devlet yükseköğretim kurumunda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarından birinde çalışıyor olmak,

4- Başvuru sırasında, akademik kadrolardaki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olduğunu belgelendirmek,

5- Son beş yıl içerisinde yabancı dil puanının en az elli veya en fazla altmış dört puan olduğunu belgelendirmek,

6- Yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek,

7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK ?

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar başvurularını kadrolarının bulunduğu üniversitelere yapacaklardır.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK ?

Yapılan başvurular ilgili üniversitenin yönetim kurulu kararı, adayın yabancı dil puanı ile akademik faaliyet puanı dikkate alınarak değerlendirilecek. Değerlendirmede, adayın yabancı dil puanı ve akademik faaliyet puanının ağırlıkları eşit ve yüzde elli olarak dikkate alınacak.

Ayrıca, Üniversitelerarası Kurulun farklı alanlar için tanımladığı doçentlik başvuru kriterleri esas alınarak her üniversitenin yönetim kurulu tarafından akademik faaliyet puanları belirlenecektir.

Sonuç olarak yapılan başvurular neticesinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan Bursiyerler belirlenerek Yükseköğretim Kuruluna bildirilecektir.

Burs verilmesi uygun bulunan öğretim elemanlarına ilişkin kararlar Yükseköğretim Yürütme Kurulunda karara bağlanacaktır.

BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK ?

Yabancı dil kurs ücretinin aylık tutarı 2500 TL'yi geçmeyecek şekilde bursiyerin eğitim alacağı süre dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Usul ve esaslara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net - Özel

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