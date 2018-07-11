İTÜ'lü öğrencilerin ürettikleri İHA İngiltere'de zirveye oturdu

İngiltere'de Makine Mühendisleri Kuruluşu (Institution of Mechanical Engineers) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve köklü İngiliz üniversitelerinin de öğrenci projeleriyle katıldığı "UAS Challenge 2018" insansız hava araçları (İHA) yarışmasında İstanbul Teknik Üniversitesi ( İTÜ) Hedef Takımı, 1'inci oldu.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde öğrenciler tarafından kurulan İnsansız Hava Aracı (İHA) üreten İTÜ Hedef takımı, İngiltere'de Makine Mühendisleri Kuruluşu (Institution of Mechanical Engineers) tarafından 18-20 Haziran tarihleri arasından düzenlenen ve köklü İngiliz üniversitelerinin de öğrenci projeleriyle katıldığı "UAS Challange 2018" insansız hava araçları (İHA) yarışmasında 26 üniversite takımı arasından 1'inci oldu.

Takım, "Grand Champion" ünvanının yanı sıra "Güvenlik ve Uçuşa Elverişlilik" ödülünü de aldı. Green & Black Marine Logistics CEO'su Mükremin Altıntaş'ın sponsorluğunda, tüm masrafları karşılanan İTÜ Hedef takımında, Uçak ve Uzay Mühendisliği olmak üzere, Elektronik, Haberleşme ve Makine Mühendisliği alanlarından 1 doktora, 3 yüksek lisans ve 16 lisans öğrencisi bulunuyor.