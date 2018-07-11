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2018/1 KPSS tercihleri acil açıklanmazsa, KGM'nin bir çok kadrosu boş kalacak
2018/1 KPSS tercihleri çok ivedi bir şekilde açıklanmazsa, Karayolları Genel Müdürlüğünün ilana çıktığı kadrolar, mükerrer başvurular nedeniyle boş kalacak
ÖSYM Başkanlığı, 10 Temmuz'da yayımladığı kılavuzla, Karayollarına 640 personel alınacağını duyurdu.
Başvurular 10 ila 16 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Ancak 5 Temmuz'da başvuruları sona eren 2018/1 KPSS tercih sonuçları hala açıklanmamıştır.
2018/1 KPSS tercih sonuçlarının ivedi olarak açıklanmaması halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün duyurusuna çıktığı inşaat, harita mühendisleri gibi kadrolar boş kalacaktır.
İki yıldır bu alıma bekleyen adaylar, ÖSYM'nin çok acil olarak 2018/1 KPSS tercih sonuçlarını ilan etmesini bekliyor
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