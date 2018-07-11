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2018/1 KPSS tercihleri acil açıklanmazsa, KGM'nin bir çok kadrosu boş kalacak

2018/1 KPSS tercihleri çok ivedi bir şekilde açıklanmazsa, Karayolları Genel Müdürlüğünün ilana çıktığı kadrolar, mükerrer başvurular nedeniyle boş kalacak
11 Temmuz 2018 10:37
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2018/1 KPSS tercihleri acil açıklanmazsa, KGM'nin bir çok kadrosu boş kalacak

ÖSYM Başkanlığı, 10 Temmuz'da yayımladığı kılavuzla, Karayollarına 640 personel alınacağını duyurdu.

Başvurular 10 ila 16 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Ancak 5 Temmuz'da başvuruları sona eren 2018/1 KPSS tercih sonuçları hala açıklanmamıştır.

2018/1 KPSS tercih sonuçlarının ivedi olarak açıklanmaması halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünün duyurusuna çıktığı inşaat, harita mühendisleri gibi kadrolar boş kalacaktır.

İki yıldır bu alıma bekleyen adaylar, ÖSYM'nin çok acil olarak 2018/1 KPSS tercih sonuçlarını ilan etmesini bekliyor
Memurlar.Net - Özel

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