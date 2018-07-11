İnstagram'da yeni dönem 'Bana Soru Sor'

Instagram'ın geçtiğimiz haftadan bu yana testlerini sürdürdüğü "Bana Soru Sor" özelliği, bugün itibariyle resmen kullanıma açıldı.

Kullanıcılar arasındaki etkileşimi artıracak olan yeni özellik sayesine, bir kullanıcının hikaye bölümünde paylaştığı içerik üzerine direkt mesaj atmak yerine özel soru kutusundan soru sormak artık mümkün.

"Bana Soru Sor" nedir?

Renk ve arka plan gibi seçeneklerle özelleştirilebilen soru kutuları sayesinde kullanıcılar, bu yeni özelliği kendilerine göre bir görsel formata kavuşturabiliyor.

Şimdiden yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan Bana Soru Soru özelliği, hikayelere özel mesaj yoluyla karşılık vermek yerine soru yönelterek karşılık vermeyi sağlıyor.

Her geçen gün kullanımı ve popülerliği artan Instagram, aylık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip. Fotoğraf ve video paylaşımlarının ardından hikayeler özelliğiyle büyük sıçrama yaşayan sosyal ağ, kullanıcıların en çok tercih ettiği adreslerin başında geliyor.

Bilindiği üzere Instagram, geçtiğimiz günlerde IG TV'yi tanıtmış ve 1 saati bulan videolarla YouTube'a rakip bir platform yaratmıştı...