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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı

Eski Bakan İsmet Yılmaz'ın Mayıs ayından bu yana beklettiği sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı, sonuçlara "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor
11 Temmuz 2018 11:12
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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının İsmet Yılmaz'dan kurtulması sonrasında, göreve gelen bakan Ziya Selçuk ilk iş olarak sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı sözlü sınav sonuçlarına meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Sonuçlar için tıklayınız.

Sözleşmeli öğretmnelik sonuçlarına yönelik değerlendirmeleri görmek için tıklayınız.

İŞTE BAZI ÜYE YORUMLARI

* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği KPSS Puanım : 82,957 Mülakat Puanım 83.000 Bu sonuç beni biraz korkuttu herkesin puanı yuvarlanmış mı bu kritere dikkat edilmiş mi arkadaşlar bi analizini yapabilir miyiz.

* Benim puanım virgülden sonra ,06 eksi yuvarlanmış ne tarafa yakınsa oraya yuvarlanmış olabilir. Aynı yeri tercih eden olursa kpss puanı devreye girdiği için o da sorun olmayacaktır.

* KPSS puanları düşük olan tam sayıya yuvarlanmış

* Açıklandııı herkese aynı puanı vermişler

* Elhamdülillah hak yenmemiş.
Memurlar.Net
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