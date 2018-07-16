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OHAL kalkmadan önce komisyon kararıyla dönenlerin mali hakları için düzenleme yapılmalı

OHAL, 18 Temmuz'da kendiliğinden kalkmadan önce, Komisyon kararıyla dönenlerin mali hakları için düzenleme yapılmalı
16 Temmuz 2018 15:12
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OHAL kalkmadan önce komisyon kararıyla dönenlerin mali hakları için düzenleme yapılmalı

Yapılan siyasi açıklamalara bakılırsa, OHAL 18 Temmuz'da uzatılmayacak ve kalkmış olacaktır.

Ancak OHAL kalkmadan önce OHAL Komisyonu kararıyla dönenlerin mali haklarının geriye doğru ödenmesi için düzenleme yapılmalıdır.

Bilindiği üzere KHK ile iade edilenler mali haklarını geriye doğru alırken OHAL Komisyonu kararıyla dönenlerin mali hakları ödenmemektedir.

Bu ise çok sayıda davaya neden olmaktadır.

Son olarak 8 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 701 sayılı ihraç ve iade kararnamesiyle, 148 kamu personeli görevine iade edildi.

Bu uygulama bir kez daha "neden bazı kişiler KHK ile iade ediliyor, kalanlar ise mali haklarının geriye doğru ödenmediği OHAL Komisyonu sürecine bırakılıyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu

OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönenler mali haklarını alamadığı gibi ihraç oldukları süreyi de hem hizmete hem emekliliğe saydıramamaktadır.

18 Temmuz'da OHAL sona ermeden bitmeden önce, bu konuda bir düzenleme yapılmalıdır.
Memurlar.Net - Özel

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