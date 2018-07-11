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Sözleşmeli öğretmenlikte 2 gün süresince itirazlar alınacak
MEB, açıkladığı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için itiraz sürecine dair detayları paylaştı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
14/04/2018 - 08/05/2018 tarihleri arasında Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilen Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız
Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında istihdam edilmek üzere sözlü sınava katılan sözleşmeli öğretmen adaylarının, sonuçlara ilişkin itiraz ve atama sürecine ilişkin takvim için tıklayınız.
Not : Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav merkezi olan il milli eğitim müdürlüğü aracılığıyla adayın sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna yapılacaktır.
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