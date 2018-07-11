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Marmaray'la 265 milyon yolcu taşındı

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren "asrın projesi" Marmaray ile bugüne kadar 265 milyon yolcu, güven ve konforla kıtalar arasını dört dakikada geçti
11 Temmuz 2018 11:20
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Marmaray'la 265 milyon yolcu taşındı

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray'ı bugüne kadar 265 milyon yolcu kullandı.

"Asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ın 13 kilometrelik Ayrılık Çeşmesi ile Kazlıçeşme arası 29 Ekim 2013'te hizmete girdi.

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Marmaray ile bugüne kadar 265 milyon yolcu, güven ve konforla Asya ile Avrupa kıtaları arasında dört dakikada seyahat etti. Günde toplam 333 sefer yapılan Marmaray'da yoğun günlerde taşınan yolcu sayısı 200 bine ulaşıyor.

Marmaray sadece İstanbul'un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevrenin korunmasına da büyük katkılar sağlıyor.

Yaklaşık 27 bin araç trafikten alındı

Marmaray'ın işletmeye alınmasıyla yaklaşık 27 bin araç trafikten çekildi. Böylece, çevreye 201 bin ton zehirli gaz salınımı engellenirken, 5 milyon dolarlık zehirli gaz maliyetinden de tasarruf sağlandı.

Yine Marmaray'ı kullanan vatandaşların diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladığı esas alındığında, 265 milyon yolcu, toplam 265 milyon saat tasarruf etti.

Sadece şehir içi toplu ulaşım için değil, anahat yolcu taşımacılığı ve lojistik sektörü için de ufuk açan bir proje olan Marmaray, uluslararası demiryolu koridoru açısından en önemli halkalardan birisini oluşturuyor.

YHT'lerle taşınan yolcu sayısı 40 milyonu geçti

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce işletilen yüksek hızlı trenleri (YHT) kullanan yolcu sayısı da bugüne kadar yaklaşık 40 milyonu geçti.

Ayrıca, son bir yıldır çok yoğun talep gören Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi trenlerinin de arasında olduğu konvansiyonel trenleri kullanan yolcu sayılarında yüksek artışlar görüldü.

Geçen yıl 4,8 milyon yolcu bu trenlerle seyahat etmeyi tercih ederken, bu yılın mayıs ayı verilerine göre taşınan yolcu sayısı bir milyon artarak 5,8 milyona yükseldi.
Anadolu Ajansı
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