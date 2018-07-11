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Amanonslar'da SİHA'nın tespit ettiği 11 PKK'lı öldürüldü
Osmaniye Valiliği, Amanons Dağları eteklerindeki Küllü köyü sınırlarında Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edilen 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz
Küllü köyü sınırları içerisinde SİHA ile tespit edilen 11 bölücü terör örgütü üyesi,
Hava Kuvvetleri desteği ile yapılan operasyonda etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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