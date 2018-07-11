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15 Temmuz gazisi 'cankurtaranı'nı arıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan, 24 yaşındaki Abdurrahman Kafkas, o gün kendisini sırtında taşıyıp durdurduğu araçla hastaneye götüren kişiyi bulmak istiyor
11 Temmuz 2018 13:10
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15 Temmuz gazisi 'cankurtaranı'nı arıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan, vücudunda hala 21 şarapnel parçası bulunan 24 yaşındaki Abdurrahman Kafkas, o gün kendisini sırtında taşıyıp durdurduğu araçla hastaneye götürerek hayatını kurtaran kişiye ulaşmak istiyor.

Darbe girişimi sırasında, ağabeyini ziyaret için bulunduğu Ankara'da, televizyonda izlediği haberler üzerine Beştepe'ye gidip tankları engellemeye çalışırken yaralanan Kafkas, bacağını tişörtle sarıp kendisini hastaneye taşıyarak hayatını kurtaran kişiyi arıyor.

Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu'nda memur olarak çalışan Kafkas, Ankara'daki Sincan Cezaevi'nde devam eden darbe davalarını da takip ediyor.

"Vurulduğumu anlamadım"

Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yaşananları, askerlerin tavrını görüntülemek için cep telefonuyla videoya almaya başladığını söyledi.

Bu sırada bir helikopterden ateş açıldığını anlatan Kafkas, "Bu mermilerden birkaçı benim yanıma düştü ve yaralandım. Başta vurulduğumu anlamadım ve koşmaya başladım." dedi.

Kafkas, olay yerinde ağabeyi ile birbirlerini kaybettiklerini belirterek, "Ağabeyimi aradım ve vurulduğumu söyledim. Ağabeyim, üzerimdeki tişörtü çıkarıp bacağıma sarmamı istedi. Bacaklarıma baktım ve hangi bacağımı saracağıma karar veremedim. Arkamda koşan birinden yardım istedim. Sağ olsun onunla birlikte bacağımı sardık. Kendisi beni olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra görememeye başladım. O kişi, bir araç durdurdu ve beni hastaneye götürdü." diye konuştu.

"Şu anda 21 tane şarapnel parçası var vücudumda"

Vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşadığını anlatan Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal bir insana göre daha fazla yoruluyorum. Haliyle bazen ağrılar, acılar oluyor ama ben sağlıklı olsaydım da vatanımıza farklı şeyler olsaydı bunun hiçbir anlamı yoktu. Hiçbir şekilde pişman değilim, gayet mutlu ve 15 Temmuz öncesine göre daha onurlu, daha dik yaşıyorum. O gün Türk milleti olarak çok daha fazla şey kaybedebilirdik. Kaybettiğimiz sadece sağlığımız olsun, hiç önemli değil. Vücuduma 22 şarapnel parçasının isabet ettiğini biliyorduk. Bunun 2 tanesi alınmıştı. Yaklaşık 1-2 ay önce bir tane daha olduğu fark edildi. Baş ağrısı sebebiyle doktora gittim. Olay anında başımda yara vardı ama oraya bir parça isabet edip içinde kaldığını bilmiyorduk. Başımda da ufak bir şarapnel parçası olduğunu öğrendik. Şu anda 21 tane şarapnel parçası var vücudumda."

"Canımı kurtaran ağabeyi bulmak istiyorum"

Kafkas, kendisine yardım eden kişiyi halen aramaya devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Defalarca canlı yayına çıktık, gazetelerde haberler yapıldı ama herhangi bir sonuca varamadık. Devlet büyüklerimizden ricam, bir imkan varsa o gün canımı kurtaran ağabeyi bulmak istiyorum. İsmini 'Harun' diye hatırlıyorum. Ben kaldırımda oturdum, başım dönmeye başladı ve 5-10 dakika daha müdahale edilemeseydi şu anda burada olmayabilirdim. Beni oradan kaldırdı, sırtında taşıdı, araç durdurdu, hastaneye götürdü. Onunla tanışıp kendisine teşekkür etmek istiyorum."

Türk milletinin yüzyıllardır bu topraklarda yaşamak için bedeller ödediğini, ödemeye de devam ettiğini vurgulayan Kafkas, "Yeri geldiğinde tekrar seve seve ekmeğini yediğimiz bu vatana canımızı feda etmeye hazırız. Ülkemize karşı yapılacak her türlü olumsuz harekette Cumhurbaşkanımızın yanındayız." ifadelerini aktardı.

Anadolu Ajansı
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