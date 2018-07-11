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e-Devlet'te 5 yeni hizmet
Vatandaşlara internet üzerinden pek çok farklı hizmet veren e-Devlet'e 5 yeni özellik eklendi. e-Devlet'teki güncelleme sonrası vatandaşlara sunulan 5 yeni hizmet şu şekilde
İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması hizmeti sayesinde vatandaşlar, e-Devlet üzerinden imar kurallarına aykırı yapıları için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularını yine e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.
Dernek Sorgulama hizmeti ise vatandaşların herhangi bir kelimenin bir dernek adında geçip geçmediğini kontrol etmesine imkan sağlıyor.
İcra Dosyası Sorgulama hizmeti ise vatandaşların herhangi bir yurt içi mahkemede adına açılmış ve taraf olduğu icra dosyalarını listeleyebilmesine ve detaylarını görüntüleyebilmesine olanak tanıyor.
Son olarak Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmeti, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez veri tabanındaki Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres bilgilerini sorgulamaya yarıyor.
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