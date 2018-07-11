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Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
Son Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlıktan ayrılmadan önce, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık bünyesindeki bütün yakın çalışma arkadaşları görevden alınarak "araştırmacı" yaptı.
Başbakanlık, 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle, 703 sayılı KHK uyarınca, fiilen kapatıldı.
Odatv'de yer alan habere göre, son Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlığı kapatmadan önce eski Başbakan Davutoğlu'nun Başbakanlıktaki 15'e yakın çalışma arkadaşlarını Müşavir kadrosundan Araştırmacı kadrosuna atadı. Araştırmacı kadrolarına atananların maaşları yarı yarıya düştü.
Diğer taraftan görevden alınanların yerine Binali Yıldırım'a yakın kişilerin atandığı belirtiliyor.
703 sayılı KHK'da yer alan hüküm gereğince, Başbakanlık kapatılmasına rağmen burada Müşavir kadrosuna yer alanlar, TBMM, üst kurul veya Bakanlıklardaki Müşavir kadrolarına atanacak ve bunların özlük hakları şahıslarına bağlı olarak emekliliklerine kadar saklı tutulacak.Başbakanlıktaki 113 taşeron şoför için özel düzenleme yapıldı
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