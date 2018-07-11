Kocaoğlu: Değişim tehdit değil fırsat olarak görülmeli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak önceliğinin, otoriter yönetim modeline karşı demokratik ve güçlü mücadele yöntemlerini geliştirmek olması gerektiğini bildirdi.

Kısır, sadece kişilerin ya da grupların iktidarının amaçlandığı parti içi mücadele ve çekişmeyle bir yere varılamadığının defalarca görüldüğünü aktaran Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Uzun vadeli değil günübirlik kararlar alarak, ısrarla aynı yol ve yöntemleri uygulayarak farklı ve başarılı bir sonuç beklemek, gerçekçi olmaktan çok uzaktı. Değişim, yaşamın vazgeçilmez bir kuralıdır.

Değişim, tehdit değil fırsat olarak görülmelidir. Bunu gerçekleştirmeden umut olmak ve iktidara gelmek asla mümkün değil. Bizim problemimiz, iktidara kimlerle değil 'nasıl ve hangi yöntemlerle' yürüyeceğimizdir. Sürekli başkalarıyla hesaplaşmak yerine, biraz da kendimizle hesaplaşmayı bilmeliyiz."

Kocaoğlu, "ben seni seçeyim, sen de beni" mantığıyla yürüyen parti içi politikalarla kısır döngüden çıkabilmenin asla mümkün olmadığını belitti.

Kocaoğlu, 2007 yılından bu yana genel başkan ve parti yöneticileri nezdinde, bıkmadan ve usanmadan dile getirdiği güçlü bir parti mutfağının acilen kurularak çalışmaya başlaması gerektiğine işaret etti.

"Biz başarılıyız, onlar başarısız" demekle doğrulara ulaşılamayacağını aktaran Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllardır genelde iktidar olamayan partimiz, yerel yönetimlerde azımsanamayacak kadar önemli başarılar elde etmiştir. Ama ne yazık ki yerel yönetimlerimiz CHP Genel Merkezi tarafından yeterince dikkate alınmamakta ve deneyimlerinden etkin biçimde yararlanılmamaktadır.

CHP'li yerel yönetimleri savunması gerekirken 'muhaliflerden daha sert ve yıkıcı' eleştirilerde bulunan bazı milletvekili ve parti yöneticilerimiz, üstü örtülemeyecek kadar önemli bir problem haline gelmiştir.

Parti içindeki aday belirleme yönteminin sağlıklı yürütülememesi de bir diğer açmazımızdır."