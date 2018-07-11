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Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
11 Temmuz 2018 11:51
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Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Volkan D. idaresindeki 55 ZR 451 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba karayolu Biçme mevkisinde aynı yönde seyreden Ayhan S'nin kullandığı 55 ZR 196 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücülerden Ayhan S. ile araçlarda bulunan Fatih S, Volkan S, Emine K. ve Nurcan K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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