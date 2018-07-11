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300 bin öğrenci Açıköğretim'de birden fazla bölüm okuyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin öğrencilerine sunduğu İkinci Üniversite programlarına talep her geçen gün artıyor
11 Temmuz 2018 12:01
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300 bin öğrenci Açıköğretim'de birden fazla bölüm okuyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2002 yılında hayata geçirdiği 'İkinci Üniversite' programlarında 2017-2018 öğrenim yılında yaklaşık 300 bin öğrenci, birden fazla bölüm bitirerek mezun oldu. Örgün bir programda okurken ilgi alanı gereği ya da hobisi gereği akademik bilgi edinmek isteyenler İkinci Üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine yöneliyor.

Milletvekili, avukat, mühendis, doktor, öğretmen, asker, akademisyen, ev hanımı, emekli gibi birçok farklı profilden kişi, eğitimlerine İkinci Üniversite ile devam ediyor. Birçok insanın hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan İkinci Üniversite kapsamında yeni açılan programlarla birlikte 55 farklı program tercih edilebiliyor. Bu programlar arasında en sık tercih edilenler; Adalet, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Sağlık Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Web Tasarımı ve Kodlama, İlahiyat, Laborant ve Veteriner Sağlık ile İşletme olarak sıralanıyor.

Birden fazla bölüm bitirmenin gururunu yaşadılar

Her yaş grubu ve meslekten insana okuma fırsatı sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin çeşitli bölümlerinden mezun olan öğrenciler, diploma almanın heyecanını yaşadı.

Geçen dönem 287 bin 285 ikinci bölümünü, 11 bin 408 kişi üçüncü bölümünü, 555 kişi dördüncü bölümünü, 62 kişi beşinci bölümünü, 15 kişi altıncı bölümünü, 3 kişi yedinci bölümünü ve 1 kişi de sekizinci bölümünü bitirmenin haklı gururunu yaşadı.

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler Açıköğretim Sistemindeki ön lisans/lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler ise Açıköğretim Sistemindeki ön lisans programlarından birine kayıt yaptırabiliyor. Böylece öğrenenler okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabiliyor.

İhlas Haber Ajansı
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