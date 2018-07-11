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Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
ORC, seçim sonrası anket yayımladı
ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık şirketi 24 Haziran'ın ardından seçim sonu değerlendirme araştırması yaptı.
HALK SONUÇLARDAN MEMNUN
Yapılan araştırmada adaylara seçim sonrası Meclis'te oluşan tablodan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinden memnun olup olmadıkları soruldu.
Verilen cevaplarda halkın iyi bir oranla memnun olduğu yönünde cevap geldi.
BU PAZAR SEÇİM OLSA
Ankette vatandaşlara yöneltilen bir diğer soru ise "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" oldu.
MUHARREM İNCE'Yİ HEYECANLANDIRAN RAKAMLAR
Verilen cevaplarda, Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir seçimi kazanamayan CHP'nin yine muhalefette kaldığı görüldü.
ERDOĞAN'IN OYLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Anketteki çarpıcı sonuçlardan biri de ilk turda yüzde 52,5 oy alan Erdoğan'ın oy oranının şu anda artmış olması. Ankete katılanların yüzde 54,2'si bu Pazar seçim olsa oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söylüyor.
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