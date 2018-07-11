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İnfaz koruma memurunun kullandığı otomobil apartmanın bahçesine uçtu

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil 10 metreden apartmanın bahçesine düştü
11 Temmuz 2018 12:25
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İnfaz koruma memurunun kullandığı otomobil apartmanın bahçesine uçtu

Karabük'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak'ta meydana geldi.

İnfaz koruma memuru Muzaffer Güdüş (24) yönetimindeki otomobil, rampa aşağıya yolda ilerlerken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da metal korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.


Apartman duvarına çarparak ters devrilen otomobilde sıkışan Muzaffer Güdüş, gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinlerinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Güdüş'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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