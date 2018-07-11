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İnfaz koruma memurunun kullandığı otomobil apartmanın bahçesine uçtu
Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil 10 metreden apartmanın bahçesine düştü
Karabük'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza, sabah saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak'ta meydana geldi.
İnfaz koruma memuru Muzaffer Güdüş (24) yönetimindeki otomobil, rampa aşağıya yolda ilerlerken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da metal korkuluklara çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muzaffer Güdüş'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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