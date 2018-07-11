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'Yusufeli Barajı ülkemizin en yüksek barajı olacak'

DSİ Genel Müdürü Acu, "Yusufeli Barajı 440 metre kotundan 715 metre kotuna yükselecek olan gövdesi, 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı olacak." dedi
11 Temmuz 2018 13:27
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'Yusufeli Barajı ülkemizin en yüksek barajı olacak'

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, "Bugün itibarıyla artık Yusufeli Barajı'nın gövdesinin yapım aşamasına gelinmiştir. 440 metre kotundan 715 metre kotuna yükselecek olan baraj gövdesi 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı olacak." dedi.

DSİ Genel Müdürü Acu, DSİ'nin Artvin'de yaptığı yatırımlarla Çoruh Nehri'ne altın gerdanlıklar takmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korumaya devam ettiğini belirtti.

Acu, bu çalışmalarla enerji ve telefon hatlarını da yenilediklerini, derelerdeki taşkın riskini azalttıklarını, gölet ve sulama işleri yaptıklarını ve vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ettiklerini kaydetti.

Gövde kazı çalışmaları tamamlanan Yusufeli Barajı'nda, 10 Temmuz saat 23.00 itibarıyla gövde beton dolgu imalatına başlandığını bildiren Acu, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin, Artvin'in 70 kilometre güney batısında Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde yer aldığını aktardı.

"Barajın temelden yüksekliği 275 metre olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajıdır." bilgisini veren Acu, şunları kaydetti:

"Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovattır. Enerji yapıları ulaşım tünelleri, kırma eleme tesisi ile kablolu vinç hattı kurulumu, su alma yapısı giriş santral binası ve transformatör salonu tavan kemer betonları ile santral binası, şalt sahası, su alma yapısı ve kapak şaftı, enerji tüneli ve şaftı, kuyruk suyu tünelleri kazı ve destekleme çalışmaları tamamlanmıştır. Santral binası ve sol sahil başlangıç bloğu kısımlarında beton imalatları devam etmektedir."

Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmalarına 20 Haziran 2014'de başlandığının altını çizen Genel Müdür Acu, 21 Haziran 2018'de temel kotuna ulaşıldığını belirtti.

Baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmaları yapılırken 75-80 derecelik dik topoğrafyada 485 metreyi bulan kazı çalışmalarının tamamlandığının kaydeden Acu, 440 temel kotunda temel teslimi yapıldığını ifade etti.

Yusufeli Barajı Eyfel'den 25 metre kısa

Acu, "Bugün itibarıyla artık Yusufeli Barajı'nın gövdesinin yapım aşamasına gelinmiştir. 4 milyon metreküp gövde betonunun başlangıcındayız. 440 metre kotundan 715 metre kotuna yükselecek olan baraj gövdesi 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yusufeli Barajı'nın 275 metre gövde yüksekliği ile Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olduğunu vurgulayan Genel Müdür Acu, "Yusufeli Barajı'nın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir. Yusufeli Barajı'nın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir." ifadesini kullandı.

Acu, Yusufeli Barajı'nın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton ile her biri 120 metrekare 5 katlı 10 bin konut yapılabileceğini aktararak, "Yusufeli Barajı'nın tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 600 milyon lira katkı sağlayacaktır. Proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacaktır. Yaptığımız iş programında günde 7 bin metreküp beton dökmeyi hedefliyoruz ki bu kapasite ülkemizde bir ilk olacaktır. Gövde betonu için tüm tesisleri hazır hale getirdik. Bu tesisler kırma ve eleme tesisleri, agrega siloları, beton santralleri, iletim bantları, ön ve art soğutma sistemleri olup yaklaşık 2,5 yıl boyunca kesintisiz bir beton dökümü için hazırlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yasemin Kalyoncuoğlu
Anadolu Ajansı
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