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'Seçimde muhalefet yenildi, herkes özeleştiri yapmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Seçimde muhalefet yenildi. Artık herkesin özeleştiri yaparak, yoluna devam etmesi için güçlenmesi lazım. İç tartışmalar Türkiye'nin gündeminde olmamalıdır." dedi
11 Temmuz 2018 13:30
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'Seçimde muhalefet yenildi, herkes özeleştiri yapmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümet sisteminin ardından, hükümetin dış politikasından bahsetmek yerine, "Tayyip Erdoğan'ın kendi dış politikasından bahsetmek" gerektiğini savundu.

Yılmaz, "Kendine göre dostları, düşmanları olacak; devletin çıkarları değil kendi çıkarları söz konusu olacaktır. Şahsi değerlendirmeleri, dostlukları, korkuları, kaygıları dış politikaya damga vuracaktır. Kendisiyle ilgili ortaya çıkacak bir zarar ülkeye rücu etmiş olacaktır. Devletin ali çıkarlarını savunanlar yerine yalakalar çoğalacaktır." görüşlerini ileri sürdü.

"Tayyipokrasi Türkiye'nin felaketi olacaktır. Bunu yaşayarak göreceğiz." ifadesini kullanan Yılmaz, atanan bakanlara ilişkin, "Damatları dışında adam mı yok? Koskoca Türkiye'de akrabaları dışında güvenebileceği kişi yok mu?" diye sordu.

Yılmaz, Milli Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar'ı da eleştirerek, "Sen daha kendi kurumuna sahip olamamışsın, içine ne kadar hain varsa doldurmuşsun, devlet sisteminin için boşaltmışsın, hesap vermek yerine terfi edip bakan oluyorsun. Bu hiç yakışık alan bir durum değildir." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi özgür yapma ve özgürleşme mücadelesinin başlayacağını belirten Yılmaz, "Biz daha ölmedik, yaşıyoruz ve bunların feriştahından da korkmuyoruz." dedi.

Seçimde muhalefetin yenildiğini, artık herkesin özeleştiri yaparak yoluna devam etmesi için güçlenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, iç tartışmaların, Türkiye'nin gündeminde olmamasını istedi.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de defteri '12. Cumhurbaşkanı' olarak imzaladı. YSK mazbatayı 13. Cumhurbaşkanı olarak hazırlamıştı." sözlerine Yılmaz, "13 rakamını uğursuz buluyorlar. Zaten dünyada da uğursuzdur. Kendisi de uğursuz olduğu için bu mitolojinin kendisiyle örtüşeceğini düşündü. Bu konunun Türkiye'de tartışılacağını gördü ve ona göre bir düzenleme yaptı. Ona bile karıştı. Tesadüf bu ya bir uğursuz rakam bir uğursuz kişiyle örtüştü." karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
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