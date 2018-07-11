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CHP'nin 'yemin töreni' protestoları ilk değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Temmuz'daki yemin töreninde ayağa kalkmayan CHP, AK Parti hükümetleri döneminde seçilen cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'a, yemin törenlerine katılmayarak tepki göstermişti
11 Temmuz 2018 13:32
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CHP'nin 'yemin töreni' protestoları ilk değil

CHP, AK Parti hükümetleri döneminde seçilen cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'a, yemin törenlerine katılmayarak tepki gösterdi, Erdoğan'ın 9 Temmuz'daki yemininde ise ayağa kalkmadı.

CHP, 28 Ağustos 2007'deki TBMM Genel Kurulunda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamalarına katılmadı. Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül'ün, "dayatmayla" aday gösterildiğini savunan CHP, TBMM'deki yemin töreninde yer almadı.

Türk siyasi tarihinde 10 Ağustos 2014'te ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın TBMM'deki yemin törenini de CHP'liler protesto etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ant içme töreni öncesi, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in söz talebini reddettiği CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa ve İçtüzük kitabını Başkanlık Divanı'na fırlattı. CHP milletvekilleri, Çiçek'in tutumunu protesto ederek, Erdoğan ant içmesini beklemeden Genel Kurul salonundan ayrıldı.

CHP, İYİ Parti ve HDP'liler yeminde ayağa kalkmadı

Erdoğan'ın, 9 Temmuz 2018'deki yemin töreninde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hazır bulunmadı ancak CHP'den milletvekilleri yer aldı. Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, Erdoğan'ın yemini sırasında herkesi ayağa davet etmesine karşın CHP, HDP ve İYİ Partililer ayağa kalkmadı.

Bakan Soylu için de benzer tavır

CHP, bir gün sonra bakanların yemin töreninde de benzer bir protestoda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yemini öncesinde Genel Kurul Salonunu terk eden CHP milletvekilleri, yeminden sonra salona geri döndü.

"367 krizi"

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin süreçte de CHP tarafından benzer bir eylemlilik ortaya konulmuştu.

Nisan 2007'de Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Cumhurbaşkanı adayını "Abdullah Gül bey kardeşimdir" sözleriyle duyurmasının ardından başlayan seçim sürecinde, "Gül'ün seçilebilmesi için Meclis'te en az 367 milletvekilinin bulunması gerekiyor" tezi ortaya atılmış, Gül'ün yeterli oyu alamadığı ilk turda CHP Meclisi boykot etmişti.

TBMM Genel Kurulunda 361 milletvekilinin oylamaya katıldığı ilk turda Abdullah Gül'e 357 oy çıkmıştı. Ana muhalefet partisi CHP, "anayasada belirtilen cumhurbaşkanlığı için 367 oy şartının sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu ve söz konusu oturumda TBMM Genel Kurulunda bu kadar milletvekili bulunmadığı" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Meclisin birinci oturumu, Anayasa Mahkemesinin 1 Mayıs 2007 tarihli kararıyla iptal edilmiş, 6 Mayıs 2007'de Meclisteki iki yoklamada da söz konusu boykotun devam etmesi sebebiyle "toplantı yeter sayısının bulunamayışı" yüzünden Gül, cumhurbaşkanı seçilememişti. Hükümet, bu gelişmelerin ardından erken seçim kararı almıştı.

Özal'ın yemin töreninde iki parti yer almadı

Öte yandan merhum Turgut Özal'ın TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi, oylamaya katılmamıştı. Muhalefet partileri, Özal'ın 9 Kasım 1989 tarihinde Meclisteki yemin töreninde de yer almadı.

Meltem Öztürk
Anadolu Ajansı
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