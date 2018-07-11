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Dışişleri'den NSU davası kararına ilk tepki
Dışişleri Bakanlığı NSU cinayetlerinin tüm boyutlarının açığa çıkartılmadığı açıklamasını yaptı. Bakanlık, sonuçlardan tatmin olunmadığını belirtti
Dışişleri Bakanlığı, NSU kararını derin devlet ile istihbarat içindeki bağlantıları ve gerçek suçluları ortaya çıkarmadığı için "tatmin edici" bulmadı.
Bakanlık, "Sözkonusu dava sonucunda baş sanığın müebbet hapis cezasına ve diğer dört sanığın ise değişen süreli hapis cezalarına çarptırılmalarını not ettik.
Bununla birlikte, maalesef bugün verilen karar NSU cinayetlerinin arka planını ve derin devlet ile istihbarat içindeki bağlantılarını tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmamış, gerçek suçlular ortaya çıkarılmamıştır.
Bu bakımdan kararı, adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlatılması bakımından tatmin edici bulmuyoruz.
Soruşturmaların başlangıç aşamalarında pek çok önyargıyla karşılaşan ve mağdur edilen kurban aileleri ile Almanya'daki Türk toplumunun duyguları, henüz dinmemiş acıları milletimizce paylaşılmaktadır" açıklamasını yaptı.
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