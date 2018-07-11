1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.277,00 lira oldu
11 Temmuz 2018 13:43
Yazdır
Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 191,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.277,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 189,00 189,20 190,80 191,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.245,00 1.265,00 1.257,00 1.277,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 172,00 176,00 174,00 178,00
Lira(Tam) Ziynet 1.217,00 1.237,00 1.229,00 1.249,00
Yarım Ziynet 608,00 618,00 614,00 624,00
Çeyrek Ziynet 304,00 309,00 307,00 312,00
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,967 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar ne kadar?
11 Temmuz 2018 12:35		 Darphane'nin 'çeyrek' basımı yılın ilk yarısında azaldı
11 Temmuz 2018 11:54
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
11 Temmuz 2018 10:53		 Borsa güne düşüşle başladı
11 Temmuz 2018 10:18
Dolar güne yükselişle başladı
11 Temmuz 2018 09:42		 Borsa günü düşüşle tamamladı
10 Temmuz 2018 18:32
Çeyrek altın ne kadar?
10 Temmuz 2018 17:41		 Dolar ne kadar?
10 Temmuz 2018 17:16
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
10 Temmuz 2018 13:31		 Yeni kabine açıklandıktan sonra altın fiyatları yükseldi
10 Temmuz 2018 13:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon
Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi
ODTÜ'deki pankart soruşturmasında öğrenciler tutuklandı
Adnan Oktar'ın şirketilerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerry mina 1
all ızz well 1
cep telefonu 7
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
phillip Coutinho 1
Kararsızlık 3
etstur 1
dudakların kemirilmesi 5
nicolas maduro 2
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 1
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akharım Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dedefakılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gelibolu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi 188 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam