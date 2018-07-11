|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Park halindeki otomobilin lastikleri çalındı
Adana'da 4 lastiği de çalınan otomobil, taşların üzerine bırakılmış halde bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı.
Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşayan Serdal Çolak işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada park halindeki 01 NA 194 plakalı otomobilini 4 lastiği çalınmış, taş parçalarının üzerine bırakılmış halde buldu.
Çolak'ın durumu bildirdiği polis ekipleri, araçtaki incelemelerinin ardından zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Serdal Çolak, AA muhabirine, işe gitmek için evinden çıktığını belirterek, "Park halindeki aracımın lastiklerinin yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadım. Otomobilimi dört taşın üzerinde bırakmışlar. İçim 'cız' etti." ifadesini kullandı.
Bu haber 976 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI