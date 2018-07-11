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Oğullarının sağlığı için '3 tüp kan' bekliyorlar

Kırşehir'de henüz 3 yaşındayken böbrek hastalığı nedeniyle bir böbreğini kaybettiği tedavi sürecinde kemik iliği rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan 15 yaşındaki Okan Bodur, sağlığına kavuşup arkadaşlarıyla oynayabilmek için ilik nakli bekliyor
11 Temmuz 2018 13:56
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Oğullarının sağlığı için '3 tüp kan' bekliyorlar

Kırşehir'de henüz 3 yaşındayken böbrek hastalığıyla tanışan, bir böbreğini kaybettiği tedavi sürecinde kemik iliği rahatsızlığı bulunduğunu de öğrenen 15 yaşındaki Okan Bodur, ilik nakli için donör bekliyor.

Henüz 3 yaşındayken bir binanın 3'üncü katından düşerek yaralanan Bodur'un tedavisi sırasında böbrekleriyle ilgili sorun tespit edildi. Tedaviye cevap vermeyen sağ böbreği alınan çocuğun tedavi süreci devam ederken, bu kez de kemik iliği rahatsızlığı ortaya çıktı.

Böbreğinin biri alındığı ve enfeksiyonlara karşı vücudu korumasız kaldığı için doktorların verdiği ilaçların diğer böbreğine de günden güne hasar vermesi nedeniyle çaresiz kalan ortaokul öğrencisi Okan Bodur, diğer taraftan kemik iliği rahatsızlığıyla mücadele ediyor.

İlik nakli yapılabilmesi için uygun bir donör bekleyen Bodur ailesi, sosyal medya hesaplarından kampanya başlatıp tüm imkanlarını seferber ederek, çok az bir olasılık olmasına rağmen umudun peşinden koşuyor.

Oğlunun yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan anne Nermin Bodur, Okan'ın 3 yaşındayken apartmanın 3'üncü katından düştüğünü, tedavi süreci devam ederken böbrek sorunun ortaya çıktığını, kontroller için yaptırdıkları tahliller sonucunda da oğluna kemik iliği rahatsızlığı teşhisi konulduğunu aktardı.

Bu rahatsızlığı önceleri anlayamadıklarını söyleyen Bodur, "Düşmeye bağlı dizlerinde kocaman kocaman morluklar oluşuyordu. Biz hastalık belirtilerini bilmediğimiz için oyun içinde orasını burasını vurdu, morardı diye düşünüyorduk. Çarşıya gidiyorduk, 'anne ben çok yoruldum' diyordu, biz de hafif kilosu var ondandır diyorduk. Meğerse çocuğumun kan değerleri düşükmüş, bunu bilmiyorduk." dedi.

İlik nakli için kök hücre bankasına (TÜRKKÖK) başvuru yaptıklarını, aile bireylerinin kan değerlerinin tutmadığını dile getiren Nermin Bodur, şunları kaydetti:

"Okan'ın kanının 10 değerinin de tutması lazım. Kandaki HLA değerlerine bakılacakmış. Ailemizin diğer üyelerinin HLA'ları uymadı. Ona göre bakılıp uygun bir donör bulunursa ilik nakli yapılacak inşallah. O yüzden insanlarımızın kan vermelerini istiyoruz. Uygun donör bulunması için insanların kan merkezlerine 3 tüp kan bağışı yapması yeterli. Lütfen herkes kan versin. İlik nakli için 3 tüp kan bekliyoruz. 3 tüp kanla herkes hayat kurtarabilir."

"40 binde 1 umut da olsa bu tedavinin peşini bırakmayacağız"

Baba Kubilay Bodur da uygun donör için doktorların 40 binde 1 umudun olduğunu söylediğine dikkati çekerek, "40 binde 1 umut da olsa bu tedavinin peşini bırakmayacağız. Çocuğumuzun sağlığı ve geleceği için her türlü kampanyayı yapıp, elimizden geleni yapacağız. Sosyal medyada Okan adına kan bağışı için kampanya başlattık, halkımızı davet ettik. Duyarlı vatandaşlarımızın ilgisini bekliyoruz. Oğlum için 40 binde 1 umudun peşinden koşuyoruz." diye konuştu.

"İyileşirsem hayal ettiğim futbolu oynayacağım, yüzeceğim ve bisiklet süreceğim"

Okan Bodur da çabuk yorulması ve vücudunda morluklar oluşması nedeniyle arkadaşları gibi oyun oynayamadığını, bisiklete bile binemediği, sadece onları seyrederek kendini avutmaya çalıştığını dile getirdi.

Bodur, "Kan değerlerim düşük olduğu için kemik iliği hastası olduğumu öğrendim. Bunun için bir şeyler yapmaya çalıştık. Kan değerlerim sürekli düşüyor. Beden eğitim dersinde hemen yoruluyorum, aktivitelere katılamıyorum. Futbol da oynayamıyorum. İyileşirsem hayal ettiğim futbolu oynayacağım, yüzeceğim ve bisiklet süreceğim, Büyüyünce uçak mühendisi olmak istiyorum, elektronik şeylere ve uçaklara çok merakım var." şeklinde konuştu.

Abdullah Yıldiz
Anadolu Ajansı
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