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DGS giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı giriş belgelerini yayımladı.
2018-DGS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
2018-DGS için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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