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Afyonkarahisar'da çöken yola otomobil saplandı
Afyonkarahisar'da su borusunun patlaması sonucu çöken yoldan geçen otomobil, çukura saplandı
Alınan bilgiye göre, Ali Güneş idaresindeki 07 BDA 50 plakalı otomobilin sağ ön lastiği, Atatürk Bulvarı Alparslan Türkeş Köprüsü'nün yakınlarında su borusunun patlaması sonucu oluşan çukura saplandı.
Yola saplanan araç ve su birikintisinden dolayı, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Vatandaşlar, çukurun daha da derinleşebilme ihtimaline karşı, askıda kalan otomobile yardım etmedi.
Çukura saplanan araç, daha sonra çekici yardımıyla çıkarıldı.
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