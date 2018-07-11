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Kiliseden 'yağmur duası' isteği

İsveç'te son yılların en kurak mevsiminin yaşanması nedeniyle kilise, yağmur yağması için halktan Tanrı'ya dua etmesini istedi
11 Temmuz 2018 14:15
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Kiliseden 'yağmur duası' isteği

İsveç Kilisesinin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanan duyuruda, kuraklıktan dolayı çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğu belirtilerek, halktan Tanrı'ya yağmur yağması için dua etmesi istendi.

Yağmur yağmamasından dolayı birçok çiftçinin endişe duyduğuna işaret edilen duyuruda, kuraklığın son bulması için en güzel fikrin Tanrı'ya dua edilmesi olduğu ifade edildi.

AB'DEN YARDIM TALEBİ

İsveç hükümetinin, kuraklığa karşı kriz masası kurduğu bildirildi.

Başbakanlık binasında konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Tarım Bakanı Sven-Erik Bucht da son aylarda yağmur yağmaması ve havanın aşırı sıcak gitmesi sebebiyle arpa ve buğday üreticisinin de içinde bulunduğu çiftçilerin büyük sıkıntıda olduğunu belirtti.

Besicilerin de kışın hayvanlarına yem bulma telaşıyla hayvanlarını erken kestiğine değinen Bucht, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan İsveçli çiftçi ve besicilerin ekonomik zararını karşılaması için istekte bulunduklarını söyledi.

Kuraklığın bir süre daha devam etmesi durumunda pek çok çiftçinin işinden olacağını vurgulayan Bucht, AB Komisyonu'nun bir an önce İsveçli çiftçilere yardım etmesi gerektiğininin altını çizdi.

SON 66 YILIN EN SICAK BAHAR VE YAZI

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülke son 66 yılın en sıcak bahar ve yazını geçiriyor.

Aşrı sıcakları nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıkarken, Vestermanland bölgesinde 2,5 hektarlık bir alan yandı. Ayrıca, Nisan ve Mayıs aylarında yeterli yağış alamayan arazilerde hububatın yüzde 60'ının biçilmeyecek durumda olduğu bildirildi. Barajlarda suyun azalması nedeniyle de elektrik fiyatlarına geçici olarak yüzde 50 zam yapıldığı duyuruldu.
Anadolu Ajansı
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