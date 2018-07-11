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İşte Adnan Oktar'ın El Konulan Mal Varlıkları: Çiftlik, Lüks Arabalar, Malikaneler

Bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın mal varlığına el konuldu. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığı...
11 Temmuz 2018 14:16
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İşte Adnan Oktar'ın El Konulan Mal Varlıkları: Çiftlik, Lüks Arabalar, Malikaneler

'Kedicikleri' olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu operasyon sabaha karşı başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyon devam ediyor. Adnan Oktar'ın İstanbul'daki ev ve işyerlerinde arama yapılıyor. Aramalar devam ederken bazı belgelere de el kondu. Bunun yanı sıra Oktar'ın mal varlığına el konularak şirketlerine kayyum atandı. Polis, trilyonlara hükmeden Oktar'ın Osmanlı padişahlarını kıskandıracak yaşantısını gün ışığına çıkarttı. İşte Adnan Oktar'ın mal varlığı...

KANDİLLİ'DE 180 DERECE BOĞAZ MANZARALI SARAY YAVRUSU EVDE OTURUYOR

Şantaj çetesi kurmakla suçlanan Adnan Hoca, Cartier saat takıyor. Lacoste, Beymen ve Vakko'dan giyiniyor. Gömlekte Armani ve Ferre favorisi. Cherookee ve Mercedes otomobillere biniyor. Kandilli'de 180 derece Boğaz manzaralı 30 dönüm orman arazisine kurulmuş bir saray yavrusunda oturuyor.

EVLERİNE PADİŞAH TAHTLARI YAPILIYOR

Yazları Silivri'deki, Hollywood filmlerinden fırlamış, çifte yüzme havuzlu, göletli çiftlikte, sosyetenin katıldığı partiler veriyor. Evlerine, saltanatını pekiştirmek için padişah tahtları yaptırıyor. Mobilyaların altın varaklısını seviyor. Trilyonlara hükmeden Adnan Hoca, çalışmıyor. Bilinen bir işi yok. Peki, bu değirmenin suyu nereden geliyor?

ÇİFTLİĞİ 40 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNE KURULU

Adnan Hoca'nın Silivri Fenerköy'deki Pembeköşk adlı çiftliği 40 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Çiftliğe, üzeri işlemeli ahşap bir kapıdan giriliyor. Kapının üzerinde güvenlik kameraları var.

Girişin sağında ve solunda 2'si Doberman olmak üzere 4 tane köpek var. Adnan Oktar'ın camekanlı villası 2 katlı. Villanın arkasında ise arazi uzanıyor. Birisi büyük 2 yapay göl, atların koşturulduğu bir alan, yüzme havuzu, heykeller, fıskiyeler, büyüklü küçüklü çardaklar, padişah tahtlarını andıran işlemeli koltuklar ve sera yer alıyor.

Çardak dışında, balkonlu, merdivenli ahşap verandalar mevcut. Bahçede, yeni yapılmış bir barbekü partisinin izleri var. Garajda iki tane Grand Cheroki jeep, bir Mercedes, Kartal ve Siena marka otomobiller göze çarpıyor.

SARAYINA ULAŞABİLMEK İÇİN 750 METRELİK ÖZEL BİR YOLDAN GEÇİLİYOR

Adnan Hoca'nın Kandilli sırtlarındaki yaklaşık 30 dönümlük ormanlık arazi üzerine kurulu, saray gibi evine ulaşabilmek için, 750 metrelik özel bir yoldan geçiliyor. Yol boyunca uzanan ağaçların ve tellerin üzerinde 50'ye yakın güvenlik kamerası var. Yolda, 250 metre arayla, 4 ayrı demir kapı bulunuyor. Bu özel yol geçilince, 100 metrelik delikli parke döşeli bir başka yol başlıyor. Yolun sonunda Adnan Hoca'nın iki katlı evine ulaşılıyor. Evin çevresi, ayrıca tellerle çevrili. Arnavutköy, Bebek ve Kuruçeşme'yi gören evin dışı, koyu renk camla kaplı. Kapısı çelikten. Osmanlı tarzındaki kapının üzerinde, Arapça yazılar var. Ev antika döşeli. İçi, heykel cenneti. Koltuk ve yemek takımları altın varakla kaplanmış. Yerler mermer ve ahşap. Klimalı evde, çok sayıda uydu anteni dikkat çekiyor. Evin dışı, içerdeki bilgisayarlı, televizyonlu güvenlik sistemiyle gözetleniyor.
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