1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düzce'de köpeğin yüzünü kimyasal madde ile yaktılar

Düzce'de yüzü kimyasal maddeyle yakıldığı tahmin edilen bir köpek bulundu. Tedavi için İstanbul'a getirilen yaralı köpeğin durumu iyi
11 Temmuz 2018 14:19
Yazdır
Düzce'de köpeğin yüzünü kimyasal madde ile yaktılar

Düzce'de yüzü kimyasal maddeyle yakıldığı iddia edilen köpek, tedavi için İstanbul'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölormanı Köyü'nde yüzü kimyasal maddeyle yakıldığı iddia edilen bir köpek bulundu.

3 yaşında olduğu tahmin edilen köpek, Dost Derneği Başkanı Adem Gündüz tarafından tedavi için İstanbul'a getirildi.

İstanbul Şişli'de bir klinikte Veteriner Hekim Merve Erdoğan gözetiminde tedavisine başlanan köpeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi.


"İNSAN TARAFINDAN YAPILMIŞ OLABİLİR"

Köpeğin durumuna ilişkin bilgi veren Veteriner Hekim Merve Erdoğan, "Bize geldiğinde çok yoğun ağrısı vardı. Yanık bölge çok önemliydi. Gözler çok problemliydi ki, halen gözlerle ilgili şikayetlerimiz devam ediyor.

Vücudunda çok sıvı kaybı vardı. Sıvı almaya devam ediyor. İlaçlarını kullanıyor. Aynı zamanda yanık bölgesindeki dokuları güçlendirmek için ilaç kullanıyor. Ağrı kesiciler kullanıyoruz. Tabi tedavisi biraz uzun sürecektir.

Ben gözlerini tekrar geri kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde meydana gelen bazı hastalıklar var, evet; ama tahliller yapıldı ve temiz çıktı. Bu kadar belirgin, çizilmiş gibi yapılan bir lezyon, tabi ki de bir insan veya insanlar tarafından yapılmış olabilir" diye konuştu.


"UMARIZ SORUMLULAR EN KISA ZAMANDA BULUNUR"

Düzce'den gelen ihbar üzerine köpeği kurtarmak için Düzce'ye gittiğini belirten Dost Derneği Başkanı Adem Gündüz ise şunları söyledi:

"Düzce Gölormanı Köyü'nden üniversite öğrencileri gezi esnasında köpeği görerek bize bildirdiler. Bizler de yaralı hayvan için hemen harekete geçtik.

Düzce'ye gittik ve tedavisi için İstanbul'a getirdik. Burada başka hastalıkları olabilme ihtimaline karşı birçok tahlil yapıldı.

Tahliller temiz çıktı. Ama bir insan tarafından sınırları belirlenerek, çizilerek kimyasal bir maddeyle yapıldığı ortaya çıktı.

Hayvanımızın klinikte tedavisi devam ediyor. İlk başlarda çok ağrısı vardı. 3 gün geçti. Şuan biraz daha iyi durumda. Görme kaybı vardı. Özellikle sol göz hiç gömüyordu. Şuan biraz toparlamış durumda. Konuyla ilgili jandarmaya bilgi verildi. Umarız ki sorumlular en yakın zamanda bulunacaklar."
Anadolu Ajansı
Bu haber 285 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ezhel'e 'uyuşturucuyu özendirme' suçundan yeni dava
11 Temmuz 2018 14:44		 Polis Akademisi sorularının sızdırılmasına davasında bir sanığa tahliye
11 Temmuz 2018 13:48
Park halindeki otomobilin lastikleri çalındı
11 Temmuz 2018 13:44		 Bilecik'te kaybolan genç ölü bulundu
11 Temmuz 2018 12:50
İnfaz koruma memurunun kullandığı otomobil apartmanın bahçesine uçtu
11 Temmuz 2018 12:25		 Türk bayrağını direğiyle birlikte çaldı
11 Temmuz 2018 12:04
Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
11 Temmuz 2018 11:51		 Adana'da cezaevi firarisi hırsızlık yaparken yakalandı
11 Temmuz 2018 11:01
Soma faciası davasında karar
11 Temmuz 2018 09:54		 Mersin'de hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
11 Temmuz 2018 08:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Bakanlık merkez teşkilatında, şube müdürlüğü ve şeflik olmayacak mı?
OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönecek
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon
Son Başbakan, gitmeden önce bu atamaları yaptı
Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi
ODTÜ'deki pankart soruşturmasında öğrenciler tutuklandı
Adnan Oktar'ın şirketilerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev
Seçim sonrası yapılan ilk ankete göre partilerin oy oranları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerry mina 1
all ızz well 1
cep telefonu 7
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
phillip Coutinho 1
Kararsızlık 3
etstur 1
dudakların kemirilmesi 5
nicolas maduro 2
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 1
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Didim Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akharım Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Dedefakılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gelibolu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi 188 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam