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İstanbul Boğazı'ndaki Galatasaray Adası yıkılıyor!

Büyük bölümü geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene yıkılan Galatasaray Adası'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada'ya gitti
11 Temmuz 2018 14:22
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İstanbul Boğazı'ndaki Galatasaray Adası yıkılıyor!

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre; geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası'nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada'ya gitti.

Geçtiğimiz haftalarda Ada'daki havuzun yeniden düzenlendiği ve yaz sezonunda hizmete gireceği söylentileri çıkmıştı.

Bu haberler üzerine İBB ekipleri Ada'ya giderek havuzun fayanslarını sökmüştü. Bu sabah itibariyle ekipler yeniden Ada'da...

Galatasaray Adası'nın son hali 14 Mayıs 2018'te havadan böyle görüntülenmişti
Habertürk
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