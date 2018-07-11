1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya şampiyonu oldu, tarlada ot biçiyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta geleneksel olarak gerçekleştirilen 2018 Üçüncü Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali'ne katılarak 'Jeet Kune Do' branşında altın madalya kazanan üniversite öğrencisi Ferhing Kara (21), tarlada ot biçerek ailesine destek sağlamaya çalışıyor.
11 Temmuz 2018 14:40
Yazdır
Dünya şampiyonu oldu, tarlada ot biçiyor

Terör olaylarından dolayı Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünden Van'a 30 yıl önce göç eden Kara ailesinin 16 çocuğundan biri olan Ferhing Kara, 2011 yılında Lise eğitimi için gittiği Kocaeli'de Jeet Kune Do sporuyla tanıştı. 7 ay Jeet Kune Do eğitimi gören Kara, daha sonra uluslararası yarışmalara hazırlandı. Kaldığı yurdun verdiği destekle, Güney Asya'da 10 Haziran 2017 tarihinde yapılan ve 12 ülkede 750 sporcunun katıldığı Jeet Kune Do yarışmasına katılıp altın madalya alarak birinci olan Şemdinlili Kara, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 16 Mart 2018 tarihinde geleneksel olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali'ne de ferdi olarak katıldı.

Yarışmadaki tek Türk sporcu olan Kara, Jeet Kune Do branşı +90 kiloda yarıştı. Çıktığı maçlarda rakiplerini bir bir geçen Kara, finalini de kazanarak Jeet Kune Do branşında birinci olarak altın madalya kazanan Türk sporcu oldu. Ancak Kara federasyon adına yarışmaya katılmadığı için aldığı altın madalyanın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti bayrağı işlenmedi. Kara, yarışmaya ferdi olarak katıldığı için milli sporculuk belgesi de verilmedi.

DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU, TARLADA OT BİÇİYOR

Üniversite öğrencisi Kara, yaz tatilinde Van'ın Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanında geçiriyor. Tarlada ot biçerek ailesine maddi destek sağlamaya çalışan Jeet Kune Do 2018 dünya şampiyonu Kara, kaldığı yurdun verdiği destekle gittiğini Güney Asya ve Tayland'daki şampiyonaya katıldığını belirtti. Kara, tarlada beraber çalıştığı kardeşlerine de fırsat buldukçu Jeet Kune Do eğitimi vermeye çalıştığını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN İLK DÜNYA JET KUNE DO ŞAMPİYONUYUM'

30 yıl önce Şemdinli ilçesinde terör olayları nedeniyle Van'a göç eden ailesinin yanında kalan Kara, "30 yıldan beri Van'da yaşıyorum.16 kardeşim var. Bir çoğumuz okuyor. 2011 depreminden sonra okul okumak için bir dernek aracılığıyla Kocaeliye gittim. Kocaeli'de 2012 yılında bu sporla tanıştım. Tanıştığım ilk andan beri de bu spora aşık oldum. 7 yıldır aralıksız yaptığım bu sporda hemen hemen her gün antrenman yapıyorum. Türkiye'yi temsilen iki kez yurtdışındaki yarışmalara katıldım. Güney Asya'da 10 Haziran 2017 tarihinde yapılan ve 12 ülkede 750 sporcunun katıldığı Jeet Kune Do yarışmasında altın madalya alarak birinci oldum. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 16 Mart 2018 tarihinde geleneksel olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali'ne katıldım ve burada düzenlenen dünya 1'inci Jeet Kune Do şampiyonasına katıldım. 67 ülkeden 2 bin 800 sporcu arasında altın madalya alarak dünya birincisi olan tek Türk sporcu oldum" dedi.

MİLLİ SPORCU OLMAK İSTİYORUM

Yurtdışındaki şampiyonalarda aldığı kupaları ve belgelerini gösteren Jeet Kune Do Dünya Şampiyonu Kara,"Güney Asya şampiyonasında edindiğim dostlarım Türkiye'yi desteklediler. Bu beni çok etkilemişti. Bu insanlar Srilankalıydı.Belki ömürleri boyunca Türkiye'yi göremeyecek insanlar.Ama sanki onların vatandaşıymışım gibi, onların kardeşiymişim gibi arkamda 'Türkiye' diye bağırıyorlardı.Srikanka'da benim öğrencisini yendiğim antrenör, bana dünya şampiyonasında antrenörlük yaptı. Benim içimi dağlayan en önemli husus, almış olduğum madalyanın üzerinde bir çok ülkenin bayrağı var. Yalnızca bizim bayrağımız yok. Yenmiş olduğum ülkelerin bile bayrağı var ama Türkiye'nin bayrağı yok. Neden? Tayland Cumhuriyeti bize turnuvaya katılmak için davetiye gönderdiğinde turnavaya henüz 7 ay vardı. Federasyondan destek almadığmız için ve Tayland devletine 'geleceğiz' demediğimiz için turnuvada kazanılan madalyalarda Türkiye bayrağı işlenmedi. Biz turnuvanın başladığı ikinci günü Tayland'a gidebildik. Şampiyon olmama rağmen, kendi ülkemin bayrağının olmadığı bir madalya taşıyorum. Bu beni çok üzdü. Ülkemizin ve yöneticilerimiz bu konuya ilgi göstermesini çok istiyorum. Çünkü, ben orda tek başıma Türkiye bayrağını dalgalandırdım. Yetkililerden tek isteğim bana milli sporculuk verilmesi" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 12,623 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3784 hakim ve savcının terfi çalışmaları tamamlandı
12 Temmuz 2018 18:22		 Güneş enerjili bisikletle Fransa'dan Erzincan'a geldiler
12 Temmuz 2018 17:44
Somalı madenci yakınları Ankara yolunda
12 Temmuz 2018 17:39		 KPSS giriş belgeleri yayımlandı
12 Temmuz 2018 16:28
Sıcak hava asfaltı eritti
12 Temmuz 2018 16:01		 Afyonkarahisar'ın 'rengarenk' tarihi evleri
12 Temmuz 2018 15:31
Twitter'da takipçi sayınız düşebilir
12 Temmuz 2018 15:11		 Suriyeli sığınmacılara Türkçe eğitimi verilecek
12 Temmuz 2018 14:49
Google bile şaşırdı: Milyonda bir ihtimal gerçek oldu
12 Temmuz 2018 14:01		 Alzheimer'ın çaresi aspirin mi?
12 Temmuz 2018 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşamak 2
hırvatistan 3
çin meşesi kalpler 2
sütlü türk kahvesi 1
Manipülatif gitme girişimi 1
Emeklilik hayali 4
sıkılmak 1
Fenerbahçe 6
24 haziran'dan sonra 30 milyar dolar pompalayacağız 2
mario mandzukic 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam