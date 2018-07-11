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Aldıkları balığı 3 kişi zor taşıdı

Meriç Nehri'nde yakalanan 2 metrelik yayın balığına ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti
11 Temmuz 2018 14:30
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Aldıkları balığı 3 kişi zor taşıdı

Edirne'de balıkçılık yapan Mehmet Gazi, 2 metre boyunda 70 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Nehirde ava çıkan balıkçı Gazi'nin davul ağına büyük bir yayın balığı takıldı. Uzun süren uğraşlar sonunda balığı kıyıya çıkaran Gazi, balığın kilo ve boyunu belirledikten sonra, Saraçhane mevkisindeki kahveler önüne getirdi. 2 metre boyunda 70 kilogram ağırlığındaki yayın balığını gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla balığın fotoğrafını ve görüntüsünü çekti.

Bu mevkiden araçlarıyla geçen bazı vatandaşlar balığı gördükten sonra araçlarından inerek balığın yanında fotoğraf çekildi.

Yayın balığı kısa süre sonra kilosu 20 liradan bir restoran işletmecisine satıldı. Çuvala konulan yayın balığını 3 vatandaş güçlükle arabanın bagajına koydu.

- "İlk defa bu kadar büyük bir yayın balığı gördüm"

Balığı satın alan Nihat Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerinin yayın balığını sevdiğini söyledi. Nehirden nadir olarak büyük balık çıktığını anlatan Mert, yayın balığının tadının da güzel olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan Halil Yılmaz da motosikletiyle Saraçhane'den geçerken balığını gördüğünü ve ilgisini çektiği için durduğunu anlattı. Daha önce bu büyüklükte balık görmediğini ifade eden Yılmaz, "Epeyce büyük bir balık. Geçerken durdum ve fotoğrafını çektik." dedi.

Vatandalardan Mehmet Kalem ise yayın balığına vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, "Alışık olmadığımız bir büyüklükte. İlk defa bu kadar büyük bir yayın balığı gördüm. Yayın balığının bu kadar büyüyebildiğini öğrenmiş olduk. Yayın balığının tadı güzel. Bizim yediğimiz boydakilerin kılçığı biraz fazla olurdu ama bu boyutta löp ettir. Bunu yeyince 'yayın balığı yedik' demek lazım." diye konuştu .

Anadolu Ajansı
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