Ezhel'e 'uyuşturucuyu özendirme' suçundan yeni dava

"Ezhel" ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ülke genelinde uyuşturucu madde kullanımını özendirme ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen araştırma raporuna vurgu yapıldı.

İddianamede, bu raporda, "Ezhel" ismini kullanan şüpheli İpekçioğlu'nun internet üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği, "Şehrimin tadı", "Küvet" ve "Alo" isimli şarkılarının, bütünlüğü içinde uyuşturucu maddeyi özendirdiğine ilişkin tespitlerin yer aldığı anlatıldı.

Bunun üzerine İpekçioğlu'yla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Kasım 2017'de şüphelinin ikametgahında arama yapılması, ele geçen materyallerin incelenmesi, şüpheliden kan numunesi alınması ve incelenmesi hususunda izin verdiği kaydedildi.

İddianamede, bu karara istinaden yapılan aramada, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığına vurgu yapıldı.

İpekçioğlu'nun daha sonra alınan ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını, 10 yıldır rap müzikle ulaştığını, yurtiçi ve yurtdışında konserler verdiğini söylediği kaydedilen iddianamede, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği belirtilen cümlelerin de şarkıda ise kafiyesine uygun olarak geçen kelimeler olduğunu, özendirme amacı taşımadığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli İpekçioğlu'nun ifadesinde, çevreden duyduğu kelimeleri şarkı sözlerine aktardığını, bunun suç olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.

Şüpheliden alınan kan örneği üzerinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Acil Toksikoloji laboratuvarınca yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, "kanda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden esrar etkin maddesi THC metaboliti, THC-COOH bulunduğunun." bildirildiği de iddianamede yer aldı.

Şüpheli İpekçioğlu'nun üzerine atılı "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçları ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçunun soruşturma usullerinin farklı olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı "uyuşturucu madde kullanmak" suçuna ilişkin dosyanın ayrılarak ayrıca soruşturulduğu kaydedildi.

İddianame bu kapsamda, rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

-19 Haziran'da beraat etmişti

"Ezhel" isimini kullanan rap şarkıcısı İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle 5 Haziran tarihinde dava açılmıştı.

Dava kapsamında 19 Haziran'da hakim karşısına çıkan İpekçioğlu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan beraat etmişti.