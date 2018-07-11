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11 yaşındaki Emir'in yaptığı şey birçok yolcunun hayatını kurtardı

Kazazede Emir Doğrul: Gözlerimi açıp bir baktım babam yerde yatıyordu. Babamın başı koltukların bagaj kısmının altında sıkışarak orada kalmıştı ve annem de ona yardım etmeye çalışıyordu. Orada çekiç gördüm ve onu alarak camları kırmaya başladım. Kırdığım camdan herkes dışarıya çıktı
11 Temmuz 2018 14:50
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11 yaşındaki Emir'in yaptığı şey birçok yolcunun hayatını kurtardı

Çorlu'daki tren kazasında 11 yaşındaki Emir, devrilen trenin camını kırarak annesini yaralı babasını ve çok sayıda yolcuyu kurtardı.

Alpullu'dan akraba ziyaretinden dönen Doğrul ailesi Çorlu'daki evlerine gitmek için trenin üçüncü vagonuna bindi.

Bu sırada Sarılar mevkisinde menfez çökmesi nedeniyle raydan çıkan tren yol kenarına devrildi.

Kazada koltukların arasına fırlayarak başı çarpan 6. sınıf öğrencisi Emir, babasının da az ileride boynunun sıkıştığını gördü.

Trenin içinde eline geçen çekip ile camları kırmaya başladığını ifade eden Emir Doğrul, gazetecilere ''Tren baştan bizi zıplattı, ama biz taşın üzerinden geçmiştir sandık. Bir iki dakika sonra sallanmaya başladık ve ardından tren devrildi. Ben o sallamayla koltukların altına girdim ve başım çarparak kanamaya başladı. Gözlerimi açıp bir baktım babam yerde yatıyordu. Babamın başı koltukların bagaj kısmının altında sıkışarak orada kalmıştı ve annem de ona yardım etmeye çalışıyordu'' dedi.

Kırdığı camlardan anne babasının yanı sıra diğer yolcuların da çıktığını belirten Emir Doğrul, ''Orada çekiç gördüm ve onu alarak camları kırmaya başladım. Kırdığımız camdan herkes dışarıya çıktı. Bu arada babamı da kurtardık babam da dışarıya çıktı. Elimde olan cep telefonu ile 112 acil servis ve 155 polis imdat hatlarını arayarak yardım istedim. Adresi vererek bulunduğumuz yeri tarif ettim'' diye konuştu.

Anne Sevin Doğrul ise, oğlunun camları kırdığını ve kendilerinin trenden bu şekilde çıktığını söyledi.

Emir'in soğukkanlı davranmasının dışarı hızlı çıkmalarında etkili olduğunu anlatan Sevin Doğrul, ''Sarılar mevkisine geldiğimizde, bir ses ile tren zıplamaya başladı ve bütün yolcular havada uçmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadan yerlere fırladık. Çocuğum ve yeğenim yanımdaydı, hepimiz farklı yere sürüklendik. Eşimi yerde boynu sıkışmış bir halde gördüm, etraftan yardım istemeye başladım. Kendim demirleri kaldırarak eşimi kurtarmak istedim ama gücüm yetmediği için kaldıramadım.'' dedi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan yaralı baba Bahattin Doğrul ise, olay yerinde boynunun sıkıştığını ve sadece yaralanmış hayatını kaybetmiş insanları gördüğünü söyleyebildi.
Anadolu Ajansı
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