Tokat'ta kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın dün hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda, AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor.

Turhal Belediyesine ait drone ile de havadan görüntü alınıyor.

Arama çalışmalarında "Dalgıç" isimli arama köpeği de kullanılıyor.

Anne Dilek Atış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün kayınvalidesi hayvanları suya götürünce yalnız kalan kızını çadırda kardeşinin yanına getirdiğini anlatarak, "Kardeşi ile oynuyordu. Sonra ahıra gittim. 5 dakika durmadan çocuk kayboldu. Her yeri aradım, bulamadım. Köyde anons ettirdik. Yine bulunamadı. Ne tarafa gitti, bilmiyorum. Kızımın kalça çıkığı vardı. Alçısı yeni çıkmıştı. Fazla yürüyemiyordu." ifadelerini kullandı.

Vali aileyi ziyaret etti

Tokat Valisi Ömer Toraman, Evrim Atış'ın babası Burhan Atış'ı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Küçük Evrim'i bulmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Toraman, "Jandarmaya dün saat 14.00 sıralarında Evrim'in kayıp olduğu bilgisi geldi. Kayıp kızımızın bulunması için çalışmalara başlandı. Çalışmalar kesintisiz devam ediyor ama şu ana kadar bir netice elde edemedik. Bugün itibarıyla görevli sayımızı artırıyoruz. Ankara'dan Jandarma Özel Kuvvetler gelecek. Birazdan buraya ulaşacaklar. İnşallah çocuğumuza sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz." dedi.