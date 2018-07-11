1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz fındığı ballı dondurmayla buluştu

Doktor Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin, "Bizim ürettiğimiz dondurma tamamen doğal. Tadını baldan, besin değerini fındıktan almış durumda
11 Temmuz 2018 15:12
Yazdır
Karadeniz fındığı ballı dondurmayla buluştu

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde yürütülen çalışmayla yalnızca bal ile tatlandırılmış ve fındıkla zenginleştirilmiş dondurma üretildi.

Doktor Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin danışmanlığında yürütülen tez çalışmasında, özellikle çocukların çok severek tükettiği dondurmanın daha sağlıklı ve güvenilir bir gıda haline getirilmesi amaçlandı.

Şahin, üniversitenin laboratuvarında gazetecilere yaptığı açıklamada, dondurmanın tamamen doğal olması için bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çoğu annenin, çocuklarının bal yememesinden şikayet ettiğini belirten Şahin, "Bilindiği üzere bal çok besleyici ve sağlıklı bir ürün. Bu şekilde dondurmanın içerisinde çocuklar balı da tüketmiş oluyorlar. Çocuklar için dondurma tüketimi iki yaşından sonra başlıyor. Yani dondurmanın içerisinde bal bulunması 2 yaşındaki çocuklar için sorun teşkil etmiyor." dedi.

Şahin, dondurmada balın yanı sıra fındık da kullandıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Fındığı kullanmamızın amacı ise bu bölgede en çok yetişen ürün olmasından dolayıdır. Fındık, vücuttaki serbest radikalleri inaktive edip oksidatif stresi azaltarak kronik hastalıklara karşı koruyucu özellik gösteren antioksidanlarca zengindir. Bal ise hızlıca enerjiye dönüşerek vücudun ve beynin ihtiyacını karşılayabilecek yüksek besleyici değeri olan tatlı ve aromatik doğal bir gıda ürünüdür."

Yaptıkları analiz sonucu dondurmanın uzun süre bozulmadığını tespit ettiklerini anlatan Şahin, ürettikleri ballı-fındıklı dondurmayı 2 yaşından itibaren çocuklar başta olmak üzere herkesin rahatlıkla tüketebileceğine dikkati çekti.

Şahin, gıdalarda çok ciddi oranlarda katkı maddeleri kullanıldığını, dondurmanın da içerisinde bazı yapay tatlandırıcılar bulunduğunu ifade ederek, "Bizim ürettiğimiz dondurma ise tamamen doğal. Tadını baldan, besin değerini fındıktan almış durumda." diye konuştu.

"Dondurma tüketenlerin büyük beğenisini topladı"

Tadım analizi sonuçlarının sevindirici olduğunu aktaran Şahin, "Dondurma tüketenlerin büyük beğenisini topladı. Kesinlikle negatif bir algı oluşmadı. Her kesim tarafından çok beğenildi. Bu da bizleri oldukça mutlu etti. Bizim için mükemmel diyeceğimiz bir ürün ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, ballı-fındıklı dondurmayı kısa zamanda tüm kesimlerle buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Tez çalışmasında yer alan ve bu yıl üniversiteden mezun olan gıda mühendisi Melike İnal ise böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Uzun bir çalışma neticesinde bal ve fındık karışımından oluşan doğal bir dondurma ürettiklerini belirten İnal, "Fındık ve balı yöre halkından temin ettik. Hammadde olan sütü de yine kırsaldaki besicilerden aldık. Kesinlikle katkı maddesi yok. Her şey doğal." dedi.

Hayati Akçay
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,438 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3784 hakim ve savcının terfi çalışmaları tamamlandı
12 Temmuz 2018 18:22		 Güneş enerjili bisikletle Fransa'dan Erzincan'a geldiler
12 Temmuz 2018 17:44
Somalı madenci yakınları Ankara yolunda
12 Temmuz 2018 17:39		 KPSS giriş belgeleri yayımlandı
12 Temmuz 2018 16:28
Sıcak hava asfaltı eritti
12 Temmuz 2018 16:01		 Afyonkarahisar'ın 'rengarenk' tarihi evleri
12 Temmuz 2018 15:31
Twitter'da takipçi sayınız düşebilir
12 Temmuz 2018 15:11		 Suriyeli sığınmacılara Türkçe eğitimi verilecek
12 Temmuz 2018 14:49
Google bile şaşırdı: Milyonda bir ihtimal gerçek oldu
12 Temmuz 2018 14:01		 Alzheimer'ın çaresi aspirin mi?
12 Temmuz 2018 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luka modric 2
10.07.2018 fransa vs belçika maçı 1
susmak 4
Levla Hanım 4
kısmi ohal uygulaması 1
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 6
çığlık atmak 2
anne olması mümkün olmayan kadınlar 2
zamanı gelince gitmek 10
yargıtay'ın düğünde takılan takılar kadınındır kararı 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam