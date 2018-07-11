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'İnsanlık suçlarının tekrarlanmaması için birlikte mücadele edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Srebrenitsa soykırımı) Bu tür insanlık suçlarının tekrarlanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Zirvesi" için NATO'nun yeni karargahına geldi.
Erdoğan, 29 ülke liderinin katılımıyla başlayan NATO Zirvesi'nde yer almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki programa katıldı.
Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'inden NATO'nun yeni karargahına gelişinde Erdoğan'a, makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.
Başkan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na, NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanlarının karargaha giriş yaptığı bölümde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Erdoğan, karargaha girişinde Türk ve yabancı basın mensuplarını selamladı.
Erdoğan, yeni karargahtaki Türkiye temsilciliğini açtı
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni karargahında, Türkiye'nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin resmi açılışını yaptı.
Erdoğan, açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kesti, ardından delegasyon görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Diplomat Restaurant'ta, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.
'İnsanlık suçlarının tekrarlanmaması için birlikte mücadele edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımına ilişkinyaptığı açıklamada, "Bu tür insanlık suçlarının tekrarlanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.
İlkay Güder,Şerife Çetin
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