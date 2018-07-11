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Multi-vitaminlerin kalbe faydası yok
Multi-vitaminlerin kalp sağlığına faydası olmadığı bildirildi
LiveScience'ın haberine göre, Alabama Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, multi-vitaminlerin kişinin kalp krizi ya da inmeden yaşamını yitirme olasılığı üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisinin bulunmadığını gösterdi.
Araştırma çerçevesinde daha önce multi-vitamin ve mineral destekleri ile belli başlı kardiyovasküler rahatsızlıklar arasındaki bağlantıyı inceleyen 18 çalışmalarının sonuçları değerlendirildi.
Söz konusu çalışmalarda 5 ülkede (ABD, Japonya, Fransa, İsveç ve Almanya) 2 milyondan fazla kişinin ortalama 12 yıl boyunca izlendiği belirtildi.
Araştırmada, multi-vitamin ve mineral desteği alan kişilerin, kalp krizi, inme veya başka bir kalp rahatsızlığından ölme olasılığının azalmadığı ya da artmadığı gözlendi.
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